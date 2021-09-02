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Evlat nöbetindeki gözü yaşlı anne, oğluna Türkçe ve Kürtçe 'teslim ol’ çağrısında bulundu

İHA

Evlat nöbetindeki gözü yaşlı anne, oğluna Türkçe ve Kürtçe 'teslim ol’ çağrısında bulundu

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla ailelerin HDP Diyarbakır il başkanlığı önündeki evlat nöbeti 731. gününde devam ederken, evlat nöbetindeki anne Nazmiye Toptaş, gözyaşları içerisinde oğluna Türkçe ve Kürtçe ‘teslim ol’ çağrısında bulundu.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 731. gününde de sürüyor.
İstanbul’da bir fırında çalışan Doğan Ali Toptaş, terör örgütü PKK yandaşları tarafından kandırılarak zorla önce Diyarbakır’a ardından PKK’lılara teslim edilerek zorla dağa götürüldü. Yaklaşık 5 yıldır oğlundan haber alamayan Anne Nazmiye Toptaş, 2 yıldır HDP Diyarbakır il binası önünde oğlunun yolunu gözlüyor.

“Oğluma işkence edip dişlerini kırdıktan sonra dağa götürmüşler”
Oğlunun İstanbul’da PKK yandaşları tarafından kandırılarak Diyarbakır HDP il binasına getirildiğini ve burada dişleri kırılarak işkenceye maruz kaldıktan sonra zorla dağa kaçırıldığını ifade eden anne Toptaş, “Oğlum gece fırında çalışıyordu ve sabah 150 lira borç parayı almak için başka bir fırına gitmiş, aradan bir süre zaman geçtikten sonra beni aradı ardından bir daha kendisinden haber alamadık. 5 Yıl 2 aydır oğlumdan haber alamıyorum ve oğlumu PKK’lılar zorla dağa kaçırdı. Olaydan sonra yaptığımız araştırmada PKK’lılar oğlumu önce Diyarbakır HDP il binasına getirmişler ve burada işkenceye maruz kalarak dişlerini kırdıktan sonra alıp dağa götürmüşler” dedi.

Gözyaşları içinde oğluna Türkçe ve Kürtçe 'teslim ol' çağrısı yaptı
Oğlunun dağa kaçırıldıktan sonra çok acı çektiğini, kalp hastası olduğunu ve karaciğerini kaybettiğini gözyaşları içerisinde dile getiren anne Toptaş, oğlunu Türkçe ve Kürtçe teslim ol çağrısında bulundu.
Acılı anne Toptaş, “Ben oğluma hem anne oldum hem de baba oldum. Ali oğlum senin için her şeyi yaptım sen gittikten sonra evim senden sonra yandı. Ali ne olur dön gel. Her şeyin hazırdır ben seni çok özledim. Ne olur oğlum ölmeden seni göreyim ve sensiz dayanamıyorum dön gel. Devlet güçlerine ve askere teslim ol. Devletimiz ve askerimiz güçlüdür dön gel. Kimseye inanma seni korkutuyorlar korkma gel babam sana kurban olduğum. Seni çok özledim anne kurban ne olur gel teslim ol” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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