Bakan Varank: "İşsizliği bu bölgenin sorunu olmaktan çıkaracağız" Diyarbakır’da stratejik imalat sektörlerine finansman desteği tanıtım programı gerçekleşti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Karacadağ Kalkınma Ajansı yeni binası açılışı ve stratejik imalat sektörlerine finansman desteği tanıtım programına katıldı.

Karacadağ Kalkınma Ajansı yeni ana hizmet binası açılışı sonrası gerçekleşen stratejik imalat sektörlerine finansman desteği tanıtım programı, törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, STK temsilcileri, iş adamları ve vatandaşlar katıldı.

Törende açılış konuşması yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyarbakır’a yaptığı her ziyaretin dolu dolu verimli geçtiğini kaydetti. Bakan Varank, “Karacadağ Kalkınma Ajansımız tarafından uygulanacak Stratejik İmalat Sektörlerine Finansman Desteği Programının tanıtım töreninde sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyor, Diyarbakır’a yaptığımız her ziyaret gibi bu ziyaretimiz de çok verimli, dolu dolu geçiyor. Hamdolsun, önceki ziyaretimizin üzerinden 2 ay bile geçmeden yine yatırım ve üretim ağırlıklı bir ajandayla huzurlarınızdayız. Sabah ilk olarak, ilimizin ekonomisine çok önemli katkılar sağlayacak büyük bir yem fabrikasının temelini attık. Buraya gelmeden önce de sanayicilerimizle bir araya gelip istişarelerde bulunduk. Karşılaştıkları sorunları ve önlerindeki fırsatları değerlendirdik, yapacaklarımızı konuştuk. Hep söylüyoruz, bizler bu ülkeye değer katan her bir yatırımcının destekçisiyiz. Siz yeter ki işinize odaklanın arge yapın, üretin. Biz size gereken ortamı ve kolaylığı her zaman sağladık, sağlamaya da devam edeceğiz. Şimdi ise Karacadağ Kalkınma Ajansımızın yeni binasının açılışını yapıyoruz. Aynı zamanda ajansımızın Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki imalat sanayi işletmelerimizin kullanımına sunduğu yeni finansman desteğini tanıtıyoruz. Dijital ve teknolojik dönüşüm odaklı projelerde kullanılacak bu kaynakla hem işletmelerimizin hem de ilimiz ekonomisinin büyümesini hızlandıracağız” dedi.



Zerzavan Kalesinde gökyüzü gözlem etkinliğine katılacak

Bakan Varank, tarihi Zerzevan Kalesinde gençlerle bir araya gelip gökyüzü gözlem etkinliğine katılacağını belirtti. Bakan Varank, “Muhteşem bir atmosferde yapılacak bu etkinlik, Diyarbakır’da bilimin ve toplumun bir araya gelmesine öncülük edecek. Diyarbakır, köklü tarihinde olduğu gibi yine bilimin ve astronominin beşiği olacak. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz çerçevesinde hazırladığımız Sanayi ve Teknoloji Stratejimizde kendimize çok iddialı hedefler belirledik. Ekonomimizin yapıtaşı olan bölgelerimiz ve illerimiz bu hedeflere ulaşmada bizim en büyük güvencemiz. Burada çift yönlü bir bakış açımız var. Hem tüm bölgelerimizin ülke ekonomisine katkısını azami seviyeye çıkaracağız. Hem de oluşan refahı bölgelerimiz arasında dengeli bir şekilde paylaşacağız. Ancak bu şekilde hiçbir bölgenin geride bırakılmadığı, topyekun bir kalkınma sürecini başlatabiliriz. İşte bu anlayışla ‘Bölgesel Kalkınma’ politikasını hükümetlerimiz döneminde temel bir politika alanı olarak belirledik. Bölgelerimizin potansiyelini en iyi şekilde kullanmak ve her birinin rekabet gücünü artırmak aracıyla çalışıyoruz. Bunun için de merkezde Bakanlığımız ile, bölgelerde kalkınma ajanslarımız ve bölge kalkınma idarelerimiz ile sayısız planlama ve analiz çalışması yapıyor. Sonrasında belirlediğimiz alanlarda yenilikçi destek programları uyguluyoruz. Karacadağ Kalkınma Ajansımız bugüne kadar Diyarbakır ilinde kamu, özel sektör ve sivil toplum kurumlarından gelen 562 projeye 198 Milyon Lira destek sağladı. Bugün de geniş çaplı analiz ve değerlendirmeler sonucunda içeriği belirlenen yeni bir destek programını ilan ediyoruz. Ajans Genel Sekreterimiz Hasan bey sunumunda değindi, o nedenle ben detaylara girmeyeceğim. Ama şunu kısaca belirtmek isterim. Toplam bütçesi 50 Milyon Lira olan bu destek programı ile belirlenen sektörlerdeki sanayicilerimizin kullanacağı kredilerin finansman maliyetini karşılıyoruz. Vakıf Katılım A.Ş. ve ajansımız iş birliğinde uygulanacak bu program sayesinde, işletmelerimizin üzerinden finansman yükünü kaldıracak ve daha fazla kaynağı yatırıma yönlendireceğiz. Yaklaşık 100 Milyon Liralık yatırım kredisi hacmi oluşturmayı hedefliyoruz. Ben bu vesileyle şartları sağlayan tüm sanayicilerimizi bu programdan faydalanmaya davet ediyorum” diye konuştu.



“Ajanslarımız bölgelerindeki paydaşlarla birlikte proje hazırlıyor”

Ajansların bir diğer görevi de bakanlık olarak merkezden uygulanan bölgesel kalkınma programlarının koordinasyonunu yürütmek olduğunu vurgulayan Bakan Varankl“Tabiri caizse bizim bölgelerdeki kurmaylarımız olarak görev yapıyorlar. Mesela, ‘Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’ ile yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermeye yönelik projelere destek veriyoruz. Ajanslarımız bölgelerindeki paydaşlarla birlikte proje hazırlayarak bu programlara başvuru yapıyor. Bu sayede yerelin ihtiyaçlarını daha doğru belirleyip daha etkili çözümler geliştiriyoruz. Karacadağ Kalkınma Ajansımızın özverili çalışmaları sonucunda şu ana kadar SOGEP kapsamında Diyarbakır’dan 6 projeye 8,6 Milyon Lira destek sağladık. Bu yıl 2 yeni projenin daha desteklenmeye hak kazandığı müjdesini sizlerle paylaşmak isterim. Diyarbakır Büyükşehir Belediyemizin Özel Gereksinimli Bireyler için Mola Evi Projesi ile Ergani Belediyesinin Kadın Külliyesi Projelerini destekleyeceğiz. Bu iki projenin toplam bütçesi 4 Milyon Lira. Merkezden uyguladığımız bir diğer önemli program da Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı. Diyarbakır da bölgesel bir merkez olarak bu programın ana faydalanıcılarından biri. Bugüne kadar CMDP kapsamında Diyarbakır’dan 26 projeye 307 Milyon Lira destek verdik. CMDP ile desteklediğimiz en önemli projelerden biri Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB. Bu OSB’mizin altyapı çalışmalarını Bakanlığımız bütçesinden, bazı kritik üstyapı çalışmalarını ise CMDP’den finanse ediyoruz. OSB’deki 87 sanayi parselinden 85 tanesi şimdiden tahsis edildi. 2 Milyar Liraya yakın yatırımın yapılacağı OSB’de inşallah 10 binin üzerinde istihdam oluşturacağız. Tabi burada istihdam edilecek kişilerin büyük çoğunluğu da gençler olacak” şeklinde konuştu.



Genç istihdam artacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank genç istihdamını kalkınma ajansları için 2022 ve 23 yılları teması olarak belirlediklerini gençlerin istihdamını artıracak, onları girişimciliğe yönlendirecek ve ülkenin teknolojik dönüşüme liderlik etmelerini sağlayacak projeleri destekleyeceklerini aktardı. Bakan Varank, “GAP Bölge Kalkınma idaresi ve bölgedeki 3 kalkınma ajansımız iş birliğinde oluşturduğumuz GAP Melek Yatırımcı Ağı da bu amaçla geliştirdiğimiz bir platform. Bu oluşum bölgemizdeki gençlerin yenilikçi iş fikirlerini bünyesindeki melek yatırımcılar ile buluşturacak. Bu sayede girişimcilerimiz iş insanlarının hem tecrübelerinden hem de finansal desteklerinden faydalanabilecek. Genç istihdamını artırmak üzere başlattığımız bir diğer önemli çalışmamız da Gençlik ve Spor Bakanlığımızın büyük katkıları ile başlattığımız Çalışan ve Üreten Gençler Programı. Bu program kapsamında Diyarbakır’dan 4 farklı ilçemizdeki projelere yaklaşık 53 Milyon Lira destek vereceğiz. Böylece emek yoğun ve gençlerin istihdamına uygun hazır giyim sektörü için hazır fabrikalar yapacağız. Sabah da müjdesini verdiğim bu fabrikaları 12 ay içinde tamamlayarak yatırımcılarımızın hizmetine sunacağız. Tüm bu gayretlerimizle inşallah işsizliği bu bölgenin sorunu olmaktan çıkaracağız. Son olarak ilimizin lojistik sektöründeki potansiyelini çok ileri taşıyacak Diyarbakır Lojistik Merkezi projesi ile ilgili de bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Tüm süreçleri Karacadağ kalkınma ajansımız tarafından koordine edilen bu projede de tüm hazırlıklar tamamlandı. Diyarbakır’ı bölgenin dağıtım üssü yapacak 1 Milyar 150 Milyon Liralık bu proje tamamlandığında 5 bin 400 kişiye istihdam sağlayacak. Türkiye’nin en büyük Lojistik Merkezi olacak şekilde planlanan bu projenin ihalesi 15 Ekim’de yapılacak. Ben bu vesileyle lojistik sektöründe tecrübeli yatırımcılarımızı bu ihaleye katılmaya ve Diyarbakır’ın hayali olan bu projeye omuz vermeye davet ediyorum. Gördüğünüz üzere bir çırpıda anlatmaya çalışsam da her biri hacmi, sonuçları ve çarpan etkisi bakımından bölgenin dinamizmini perçinleyen projeler. Ama biliyoruz ki Diyarbakır için bu yeterli değil. Potansiyeli çok yüksek olan bu güzel şehre daha da fazlasını kazandıracağız. Önümüzdeki dönemde de ülkemizin kalkınma perspektifi ve uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak, üretim, istihdam ve katma değer oluşturacak projeler geliştireceğiz. Ben bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, tanıtımını yaptığımız destek programının Diyarbakır’a hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, ajans kurulduğu tarihten bu yana önemli çalışmalara imza attığını kaydetti Maral, “10 yıllık stratejiyi yeni hizmet binasında tasarlayacak. Bu çerçevede yeni hizmet binasının kurulumunda desteklerini esirgemeyen bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları genel Müdürlüğü tarafından yürürlüğe giren sonuç odaklı program çerçevesinde uygulayacağımız bu programlar stratejik imalat sürecini destekleyecek ve gelişimine katkı sunacak” şeklinde konuştu.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ise yapılan yatırımların Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya yatırım ve iş olanağı sağlayacağını kaydetti. Vali Karaloğlu, "Karacadağ Kalkınma Ajansı Şanlıurfa ve Diyarbakır'ı içine alan bir bölge ama biraz topal bir bölge bakanım, bu bölgenin içine mutlaka Mardin'i de almamız lazım. Şimdi biz zaten turizmde mezopotamyanın altın üçgeni diyoruz. Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, şimdi bu üçgen bereketli hilalin tacıdır. Yani mezopotamyanın insanlığın başladığı, ilk metal aletin icat edildiği, ilk tohumun toprakla buluştuğu, ilk mayalı hamurun ekmeğe dönüştüğü topraklar buralar. Bizim şu an Diyarbakır'la ilgili bir iletişim kampanyamız var Ben Diyarbakırım, 12 bin yaşındayım, medeniyet taşırım, inanç taşırım, bereket taşırım mottosu ile. Ben hassaten çok teşekkür ediyorum bu imkanı ajanslara verdiğiniz için. Hem hizmet binamızın hem finansman desteğimizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Diyarbakır'da da Şanlıurfa'da da inşallah daha çok yatırım daha çok iş daha çok aş olsun diye temennimiz odur. Şanlıurfa da hem Diyarbakır'da çok genç yoğun bir nüfusumuz var bizim bu gençliğe iş yaratmamız lazım, iş oluşturmamız lazım. Onun yolu da özel sektörü desteklemekten geçiyor" dedi.

