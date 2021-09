Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı

Emrah KIZILNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DOĞU Roma İmparatorluğu döneminde askeri garnizon olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi´nde gerçekleştirilen Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank´ın katılımıyla başladı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Roma İmparatorluğu'nun Doğu'da son garnizonu olan ve Mithras Tapınağı'na sahip 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi, 4 Eylül´e kadar sürecek Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne ev sahipliği yapacak. Etkinlik, yurt içi ve yurt dışından gelen birçok ziyaretçiyle başladı. Etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Vali Münir Karaloglu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral ile Ukrayna, Bulgaristan, Lüksemburg ve Slovenya büyükelçileri katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank´ın açılışını gerçekleştirdiği törende kalenin önemi ve tarihteki yeri katılımcılara anlatıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Varank, sadece seçim dönemlerinde değil her fırsatta yatırım ve istihdam ajandasıyla bölgeyi ziyaret ettiklerini belirterek, "Daha Temmuz ayında Cumhurbaşkanımızla birlikte Diyarbakır'daydık. Bakanlığımızın teşvikleriyle kurulan 28 fabrikanın toplu açılışını yaptık, gençlerimizin girişimcilik ve teknoloji becerilerini geliştireceği çok önemli tesisleri şehrimize kazandırdık. Üzerinden 2 ay bile geçmeden, daha bu sabah 250 milyon liralık yatırımla kurulacak Türkiye´nin en büyük bir fabrikasının temelini attık" dedi.

'BÖLGENİN UZAYLA, GÖKYÜZÜYLE ANILMASINI İSTİYORUZ'

Bölgenin terörle, gözyaşıyla, acıyla değil, üretimle, teknolojiyle, daha da ötesi uzayla, gökyüzüyle anılmasını istediklerini ifade eden Bakan Varank, "Çünkü bu topraklar ilmin filizlenip tüm dünyayı aydınlattığı topraklar. Peki, bunun ne kadar bilincindeyiz, gençlerimiz bu zenginliğin ne kadar farkında? Leonardo Da Vinci´yi bildiğimiz kadar, ona ilham veren bu medeniyetin evladı El Cezeri´yi de tanımamız gerek. Cezeri, Sibernetiğin ilk adımlarını burada Diyarbakır´da attı. Ulu Camii´nin avlusundaki güneş saati 800 yıldır çalışıyor. Diyarbakır, tarihteki ilk robotun geliştirildiği yer. İşte tüm bu zenginlikleri Türkiye´ye hatırlatmak, bilim ve teknoloji mirasına sahip bu topraklarda uzaya ve öğrenmeye meraklı gençlerimizle buluşmak istedik. Her yıl Antalya´da yaptığımız gökyüzü gözlem etkinliğimizin bir benzerini bundan sonra uluslararası katılımcılarla birlikte, tarihi ve gizemli Zerzevan Kalesi´nde de gerçekleştireceğiz. Uzay, astronomi ve teknoloji dolu 3 gün bizleri bekliyor. Şubat ayında, 'Gökyüzüne bak ayı gör´ mottosuyla Milli Uzay Programı´mızı başlattık. Uzay Ajansı´mızın koordinasyonunda, ülkemizin bu alandaki hedeflerini, yol haritamızı milletimizle paylaştık. En öncelikli amacımız, diğer tüm hedefler de ulaşmamızı sağlayacak olan uzay alanında insan kaynağı yetiştirmektir. İşte Zerzevan Gökyüzü Gözlem Şenliği ve benzeri etkinlikler, özellikle gençlerimiz ve aileleri açısından farkındalığı artırmak açısından çok kıymetli. Biz, yürüttüğümüz her politikada gençleri ana paydaşımız olarak görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki; gençlerin kabullenmediği, desteklemediği hiçbir proje sonuca ulaşamaz. Bir iş yapıyorsanız, kahramanı önce gençler olacak" diye konuştu.

'UZAY ALANINDA ÖNEMLİ BİR BİRİKİME SAHİBİZ'

Türkiye olarak uzay alanında önemli bir birikime sahip olduklarını dile getiren Bakan Varank, "Bu alandaki çalışmalarımıza hem TÜBİTAK UZAY Enstitümüz hem de Türkiye Uzay Ajansı´mız ile yoğun bir şekilde devam ediyoruz. TÜBİTAK UZAY ile ülkemizin yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyacını karşılamak ve yurt dışı bağımlılığını ortadan kaldırmak amacıyla İMECE Uydu Projesini yürütüyoruz. Türkiye´nin ilk yerli haberleşme uydusunun geliştirildiği TÜRKSAT 6A Projesi´nde ise tasarım faaliyetlerini tamamladık, üretim aşamasına geçtik. İnşallah bu uydularımızı 2022 yılı içerisinde fırlatmaya hazır hale getireceğiz. Böylece, haberleşme uydularını milli imkanlarla geliştirebilen 10 ülkeden biri Türkiye olacak. Uzay çalışmalarında vites yükseltmek için Türkiye Uzay Ajansımızı kurduk. Daha sonra ilgili tüm ulusal ve uluslararası paydaşlarımızla Milli Uzay Programını oluşturarak stratejik hedefler belirledik. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bu hedefleri, özellikle gençlerimizin çok büyük heyecanla karşıladıklarını biliyorum. Milli Uzay Programımızın en önemli hedefi olan 'Ay Misyonu'nu başarıyla tamamlayarak Cumhuriyetin 100´üncü yılında Ay ile ilk teması gerçekleştirmek istiyoruz. 2023 yılı sonunda uluslararası iş birliği ile 2028 yılında ise milli roketimizle uzay aracımızı Ay´a indirmeyi hedefliyoruz. Bu sayede, Ayda bilimsel faaliyetler yapabilen sayılı ülkelerden biri konumuna geleceğiz. Ay´a göndereceğimiz insansız uzay aracının tasarım ve geliştirme çalışmaları halihazırda devam ediyor. Oldukça sıkışık bir takvimde arkadaşlarımız büyük bir gayretle çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları nedeniyle Japonya´da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu da törene görüntülü bağlandı.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZILNurettin FİDANCAN

