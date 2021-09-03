Diyarbakır'daki bir mahallede uygulanan karantina sona erdi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Yuvacık Mahallesinde uygulanan karantinanın sona erdiği belirtildi.
Çınar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı başkanlığında toplandı. Toplantıda korona virüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararının alınarak hayata geçirildiği ifade edildi.
Daha önce karantina kuralları uygulanan ve sosyal izolasyonun sağlandığı Çınar ilçesine bağlı Yuvacık Mahallesi'nde uygulanan karantinanın 3 Eylül 2021 tarihi saat 13.00 itibarıyla sonlandırılmasına karar verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.