Diyarbakır Sanat Sokağı kente nefes aldıracak güzellikte modern şekilde yenilendi Vali Münir Karaloğlu: "Diyarbakır’ın çözülemeyecek problemi yok"

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bulunan Sanat Sokağı’nın açılışını gerçekleştiren Vali Karaloğlu, kendilerinin de sokak esnafı, gayrı menkul sahipleri ve ikamet eden vatandaştan beklentilerinin olduğunu belirterek, “Biz şunu söylüyoruz, Diyarbakır’ın çözülemeyecek problemi yok. Öncelik var mı? Önceleri sıraya koyarız ama Diyarbakır halkıyla beraber biz Diyarbakır’ın her sorunu Allah’ın izni ile çözeriz” dedi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesince yenilenen Yenişehir ilçesinde bulunan Sanat Sokağının açılışını gerçekleştirdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez Yenişehir ilçesindeki kentin en işlek ve sembol sokaklarından biri olan Sanat Sokağını vatandaşların ailece gezebilmesi ve kültürel etkinliklerin merkezi olarak kullanılması için yeniden düzenledi.

Sanat sokağının açılışına Vali Karaloğlu’nun yanı sıra, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, Sanat Sokağı esnafı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Sanat Sokağı’nın açılışı dolayısıyla gün boyu bir dizi etkinlik gerçekleştirilirken, açılış öncesi açıklamalarda bulunan Vali Karaloğlu, Diyarbakır’a atandığına kente gelmeden sosyal medya hesabından “Diyarbakırlılar, benden beklentiniz nedir? Diyarbakır'da neyi yaparsam, hangi problemi çözersem mutlu olursunuz, benden razı olursunuz?” diye sorduğunu hatırlatarak gelen her talebi “Baş göz üstüne” diyerek karşıladıklarını belirtti.



“Sanat Sokağı sanatta değil hiçbirimizin duymak istemediği konularla anılır olmuştu”

Vali Karaloğlu, en çok şikayet aldıklarının konulardan bir tanesinin de Sanat Sokağı’nın durumuyla ilgili olduğunu ifade ederek, “Arkadaşlarla konuştuk. Sanat Sokağı'nın sorunu nedir? Elbette ki burada daha önce bir düzenleme yapılmış, üzerinden epeyce zaman geçmiş yıpranmış. Sanat Sokağı artık sanatta değil de hiçbirimizin duymak istemediği konularla anılır olmuş. Diyarbakır'ın yeni yerleşim alanları geliştikçe 20, 30 sene önceki gözde mekanları maalesef farklı bir hüviyete büründü. Vatandaşımızın, derneğin, esnafımızın talebi haklı gördüm” diye konuştu.



“Sanat Sokağı’nın kalitesini arttırmak esnafın görevi”

Projesi Yenişehir Belediyesince yapılan çalışmayla Sanat Sokağı’nı yenilediklerini, üzerlerine düşen vazifeyi yerine getirdiklerini dile getiren Vali Karaloğlu, “Sokak esnafı, gayrı menkul sahipleri ve ikamet eden vatandaştan beklentilerimiz var. Artık buradaki esnafın da kendisine çeki düzen vermesi lazım. Dükkanını sokağı yakışır hale getirmesi lazım. Gayrimenkul sahiplerinin de dairesini dükkanını kiraya verirken biraz sağına soluna bakması lazım. Dairesini, dükkanını kime kiraya veriyorum diye bakması lazım. İnsanlar, aileleriyle, çoluk çocuğuyla beraber akşam sokağa çıktığında ‘Nerede kahve içelim, Nerede dondurma yiyelim, Nerede yemek yiyelim.’ diye düşündüklerinde akıllarına ilk Sanat Sokağı gelsin. Bunu artık bu saatten sonra bizim sağlamamız mümkün değil. Biz yapacağımızı yaptık. Burayı esnafımıza, bölgenin halkına teslim ettik. Bundan sonra buranın kalitesini artırmak onların görevi. Bu konuda da çok ciddi iyileşmeler var. Esnafımız kendisini yeniliyor. Her geldiğimde biraz daha yenilenmiş olarak görüyorum” şeklinde konuştu.



“Bu şehrin 40 yıldır gündemini kararttılar, ufkunu kararttılar”

Diyarbakır'ın her sorunu çözmek için çaba harcadıklarını dile getiren Vali Karaloğlu, “Biz şunu söylüyoruz, Diyarbakır'ın çözülemeyecek problemi yok. Öncelik var mı? Önceleri sıraya koyarız ama Diyarbakır halkıyla beraber biz Diyarbakır'ın her sorunu Allah’ın izni ile çözeriz. Anahtar nedir, Diyarbakır'daki huzur ve güvenin devam etmesidir. Bu şehrin 40 yıldır gündemini kararttılar. Ufkunu kararttılar. Bu şehirde huzur hakim olsun, mutluluk hakim olsun. Bu şehirde kültür den bahsedelim, sanattan bahsedelim, spordan bahsedelim, eğlenelim istiyoruz. Biz bu şehrin bütün problemleri çözeriz. Bugün yeni açtığımız sanat sokağımızın Diyarbakır'ımızda Yenişehir. Sanatçı sokağı esnafımıza burada yaşayan halkımız için hayırlı olmasını diliyor, hepinize sevgi, saygı sunuyorum. Allaha emanet olun” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Sanat Sokağı’nın açılışı gerçekleştirilirken, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirmesiyle son buldu.

