Radikal Eğitim Kurumları, pandemide de eğitimi tam kadro sürdürdü

Radikal Eğitim Kurumları Kurucusu Erdal Avcı, geldiği Diyarbakır’da kurumun öğretmenleriyle bir araya geldi.

20212022 eğitim ve öğretimin önümüzdeki günlerde başlayacağı nedeniyle Radikal Eğitim Kurumları Kurucusu Erdal Avcı geldiği Diyarbakır’da kurumda görev yapan yöneticiler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Yeni eğitim yılında neler yapılacağı yönünde fikir alışverişinde bulunan Avcı, yaptığı açıklamada eğitim ve öğretimde Radikal Eğitim Kurumları olarak her zaman en iyisini yapmak için çaba harcadıklarını söyledi.

Diyarbakır’da olmalarının amacının eğitim ve öğretimi planlamak ve programlamak amacıyla geldiğini ifade eden Avcı, “Öğretmenlerimizle öğretim kurulu toplantısı yaptık. Yöneticimizle gelecek sezonu planladık. Radikal Eğitim Kurumları, özellikle son 6 yılda üniversite hazırlık sınavlarında çok ciddi derece elde eden bir kurumdur. 2016 yılında Türkiye 2’cisini, 2017 yılında Türkiye 3’üncüsünü, 2018 yılında Türkiye 2’incisini 2019 yılında Türkiye 4’üncüsünü, 2020 yılında Türkiye 2’incisini ve en son 2021 yılında yine Türkiye 9, 10, 11 ve 14’üncü şeklinde il yüzde her yıl aşağı yukarı 22 ve 23 öğrenciyi 50 derece ve üstü üniversiteye yerleştiren eğitim kurumudur. Bu başarı da Radikal Eğitim Kurumlarının eğitim sisteminden kaynaklıdır” dedi.



“Biz ülkemize değer ve istihdam kazandırıyoruz”

Pandemi süresi boyunca eğitim öğretime hiç ara vermediklerini ve yatırımlarına devam ettiklerini belirten Avcı, “Pandeminin başladığı günlerde hemen iki gün sonrası Radikal Uzem ve daha önce bizim 2016 yılında kurduğumuz alt yapısı çok güçlü olan yerli yazılımı devreye bırakarak online sürece hızlı bir şekilde adapte olduk. Çocuklara yüz yüze verilen bütün sözler ve eğitimler nasılsa bunu onlineye taşıdık. Pandemi süresi boyunca eğitim ve öğretimi aksatmadan daha da güçlü bir şekilde yoluna devam eden bir kurum olduk. Bizler Radikal Eğitim Kurumları olarak öğretmen merkezli bir kurumuz ve ben kendi şahsım bir matematik öğretmeniyim. Farklı sektörlere yatırım yapan yada eğitimde kazandığını fark sektörlere yönlendiren bir kurum olmadık. Aksine Biz Radikal Eğitim Kurumları olarak eğitimde kazandığımızı yine eğitime yatırım yaparak değerlendirdik. Pandemi döneminde birçok kurumda sıkıntı yaşanırken yada küçülmeye giderken biz bu dönem boyunca 5 yeni şube açtık. Biz ülkemize değer ve istihdam kazandırıyoruz, bunu yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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