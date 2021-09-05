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15 Temmuz Unutma Unutturma Projesi ile şehit aileleri yalnız bırakılmıyor

İHA

15 Temmuz Unutma Unutturma Projesi ile şehit aileleri yalnız bırakılmıyor

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Derneği, yalnız bırakmadığı şehit aileleri için Şanlıurfa ve Ankara gezisi düzenleyerek, 1217 yaş arası öğrenciler için de ebru, resim kursu, resim ve fotoğraf sergisi gerçekleştirdi.
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Derneğinin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 15 Temmuz Unutma Unutturma2 Projesi devam ediyor. Proje kapsamında Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bulunan şehit aileleri ile beraber Şanlıurfa gezisi yapan dernek, 1217 yaş arası öğrencilere ebru, resim kursu, resim ve fotoğraf sergisi ile Ankara gezisi düzenledi. 15 Temmuz hain darbe gecesini yerinde anlatan dernek üyeleri, Güneydoğu'da yaşayan çocuklar ile devlet büyüklerini buluşturdu.
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz Unutma Unutturma Proje Koordinatörü Bedri Çoban, ''Ailelerin birbirleri ile kaynaşması ve yine birbirlerine destek olması amacı ile beraberiz. Şehit kanları ile sulanmış bu topraklar şehitlerimizi bağrına bastı. Biz de her zaman geride kalan emanetlerini bağrımıza basmak için birlikteyiz. Şehitlerimizi hiç unutmayacağımız gibi geride kalan emanetlerini de yalnız bırakmadık, bırakmayacağız'' dedi.

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