Kayapınar, Lice ve Kulp’ta 80 bin metrekare yol yapılacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lice, Kulp ve Kayapınar ilçelerinde yapacağı 80 bin metrekare beton yol ve kaldırım ile vatandaşların ulaşım sorununu çözecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ve kırsal mahallelerde yol açma, yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan saha çalışmalarında Lice, Kulp ve Kayapınar ilçelerinde bozulan yolların yeniden düzenlemek için çalışmalara başlayan Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Lice’de 5 bin, Kulp’ta 5 bin ve Kayapınar’da 70 bin metrekare beton yol ve kaldırım yapacak.



İhalesi yapıldı

240 gün içinde tamamlanması gereken yol çalışmaları için 31 Ağustos günü saat 11.00’da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonunda ihale gerçekleştirildi. 16 firmanın katıldığı ihalede firmaların teklif mektupları açıklanarak dosyalarında eksiklik olup olmadığı incelendi. Yasal mevzuat gereği belirlenen sürede teklifler incelendikten sonra kazanan firma açıklanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.