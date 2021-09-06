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Diyarbakır'daki göletlere 1 milyon 280 bin yavru sazan balığı bırakıldı

DHA

Diyarbakır'daki göletlere 1 milyon 280 bin yavru sazan balığı bırakıldı


Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da balıklandırma programı kapsamında göl ve göletlere, 1 milyon 280 bin yavru sazan balığı bırakıldı.
Kentteki göl ve göletlere, su kaynaklarındaki nesli tehlikede ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi ile farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından sazan balığı bırakıldı. Şanlıurfa Atatürk Barajı Su ürünleri Baş Mühendisliği Balık Üretim Tesisi'nden temin edilen toplam 1 milyon 280 bin yavru sazan balığı, göl ve göletlere bırakıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, su ürünleri stoklarını arttırmak amacıyla bakanlıkla yürütülen balıklandırma programı kapsamında her yıl ihtiyacı olan göl ve göletlere balıklandırma çalışmalarının devam edeceğini belirtti. Atalar "Sürdürülebilir bir balık popülasyonu için bırakılan bu yavruların korunup en az bir kez yavru vermesine imkan tanınması gerekiyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN
2021-09-06 15:43:10

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