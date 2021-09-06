Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı ilk ders gününde, öğrencilerin heyecanına ortak oldu

Diyarbakır'da çok sayıda öğrenci sabah saatlerinde okullarının yolunu tutarken, Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı çocukların mutluluğunu paylaştı.

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri, sosyal mesafe ve maske kuralı gözetilerek sınıflarına alındı. Yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri nedeniyle velilerin kabul edilmediği açılış töreniyle çocuklar derslerine başladı. Diyarbakır'da gönülleri fetheden ve her fırsatta kapı kapı dolaşıp aileler ve çocuklarla zaman geçirip çeşitli etkinliklerle çocuklara zaman ayıran, çocukların kaymakam ablası öğrencilerin heyecanına ortak olup öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı; "Okullarımız sadece eğitim öğretim değil aynı zamanda çocuklarımızın sosyalleştiği, kendilerini geliştirdikleri, geleceklerinin temellerini attığı alanlar, uzun zamandır okullarından uzak kalan öğrencilerimizin yeniden okula koşa koşa geldiğini ve gözlerinin sevinçle parladığını görmek harika, tüm öğrenci ve öğretmenlerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum” dedi.

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