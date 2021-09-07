Telkari sanatıyla geçen 64 yıl

Diyarbakır'da 6 yaşında başladığı telkari sanatını yarım asırdan fazla bir süredir devam ettiren Tevfik Sayat, tarihi Sur ilçesinde bulunan Kuyumcular Çarşısının son telkari ustası olarak mesleğini sürdürüyor.

Diyarbakır’da 64 yıldır, ince gümüş tellerin birleştirilmesinden meydana gelen süsleme sanatı olan telkariye koca bir ömür harcadı. Tarihi çok eskilere dayanan telkari sanatının, tamamı el işçiliği ile yapılan bir sanat olduğunu söyleyen Sayat, çok ince gümüş tellerinin oval şekline getirilip desen halini almasıyla meydana gelen telkarinin, eskiden Diyarbakır ve çevre illerden çok fazla rağbet gördüğünü, günümüzde ise çok az tercih edildiğini kaydetti. Telkariye bir ömür adadığını belirten Tevfik Sayat, ”70 yaşındayım, 6 yaşında telkari sanatıyla uğraşmaya başladım, 15 yaşında da tam anlamıyla bir telkari ustası oldum. 64 sene telkari sanatı ile ilgilendim. Dedemden babama, babamdan da bana geçen bir meslek. Tüm ömrümü telkariye adadım, burada benden başka bu sanatı yapan kalmadı. En son yapan bendim, bende bırakıyorum. Telkari çok ince işçilik isteyen bir sanat olduğundan, uzun yıllar bu işi yaptığım için artık gözlerim net görmüyor, ondan dolayı yapmayı bırakıyorum. Şimdi dükkanımı çocuklarıma devrettim, onlar altına süsleme yapıyor. Telkari Diyarbakır’a özgü bir sanattır, ilk örnekleri Diyarbakır’dan çıkmıştır. Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası aracılığıyla 10 yıla yakın telkari sanatıyla ilgili eğitim verdim, öğrenci yetiştirdim” dedi.

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