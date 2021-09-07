Evlat nöbetindeki acılı annenin feryadı Anne Semra Küçük: “Oğlumun engeli var, sadece yüzde 20 görüyor”

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 736. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 736. gününde de sürüyor. 2014'te Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hemşirelik bölümü 3. sınıf öğrencisiyken 20 yaşında kaçırılan oğlu İbrahim Halil Küçük için Gaziantep’ten Diyarbakır HDP il binası önüne gelen anne Semra Küçük, oğlunun yüzde 20 gördüğünü ve tedavisinin yarım kaldığını belirterek evladını istedi. Küçük, “Oğlumu kandırıp dağa kaçırdılar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğim. Oğlumu almadan gitmeyeceğim, bu eylem ne kadar sürer, dağda tüm çocuklar inerse o zaman biter. Sesimi duyuyorsan çık gel korkma, biz her zaman arkandayız, devletimiz de arkanda. Okula ve kaldığın yerde hayatına devam edebilirsin, korkma o kadar evlat geldi içlerinden biri sen neden olmayasın. Oğlum göz tedavisi İstanbul’da görüyordu, biz tedavi için göndereceğimiz vakit kayboldu, gözlerinde yüzde 20 görme engeli var. Oğlumun tedavisi, hayatı, okulu yarım kaldı. Bunu yapmaya kimsenin hakkı yok, ne hakla evladımı alıp götürüyorlar, ben kendi evladımı istiyorum. 7 yıldır oğluma hasretim, sağ mı ölümü bilmiyorum eğer sesimi duyuyorsan çık gel oğlum” dedi.

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