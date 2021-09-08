Çocukların Covid-19 mücadelesi (2)

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'153 ÇOCUK TEDAVİ EDİLDİ'

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Semih Canpolat, koronavirüs hastası çocukların tedavi süreciyle ilgili, "Ağustos ayı içinde 72´si klinik, 81´i yoğun bakım olmak üzere 153 çocuk tedavi edildi" dedi.

Çocuk kliniğinde halen tedavileri devam eden çocuklar olduğunu da dile getiren Dr. Canpolat, hayati tehlikelerinin olmadığını belirtti. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Şeyhmus ÇAKAN

2021-09-08 13:54:44



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