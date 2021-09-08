DÜ’nün çocuk öğrencileri atölye başına geçti

Dicle Çocuk Üniversitesi’nin ilk öğrencileri atölye çalışmalarına başladı. Dezenfektan yapan öğrenciler, müzik, spor ve sanatsal etkinliklerde derslerine devam edecek.

Dicle Üniversitesi Dicle Çocuk Üniversitesinin ilk atölye çalışmasıyla çocuklara dezenfektan yapımı gösterildi. İlk etapta 20 çocuk öğrenci ile müzik, spor ve sanatsal etkinliklerle bilgi dünyası ve düşünce yapısını geliştirmek, yaşayarak öğrenmelerini sağlamayı amaçladıklarını kaydeden DÜ Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç, atölye çalışmalarında çocuklara farklı branşlarda eğitim verileceğini, her çocuğun bir müzik aletini çalması istediklerini kaydederek öğrencilerin aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinde yer alabileceğini belirtti. Prof. Dr. Karakoç, “Buradaki öğrencilerimize biz Covid19 sürecinde en önemli olan el dezenfektanın yapımı ve kullanımını öğretiyoruz. Bu eğitimler sonrası öğrenciler kendilerini geliştirebiliyorlar. Kendilerini geliştirmeye yönelik öz değerlendirme yapmaya yönelik çalışmalar yapılacak. Bu şekilde öğrencilerimizin kendilerini rahatlıkla ifade edebildiği, yarınları için kendilerini ne beklediğini, meslek seçiminde devletine milletine faydalı olması konusunda öğretme konusunda üniversitemiz önemli adımlar atacak. Bu eğitim sonrası öğrencilerimiz aynı zamanda kendilerini geliştirebiliyorlar. Farklı bir şey üretme özelliğini kazanmalarını sağlıyoruz. Bundan sonraki süreçte belli aralıklarla eğitimler devam edecek. Öğrencilerimizin bu tip laboratuvarlara girdiği zaman hem bilim düşünce dünyaları gelişiyor hem olaylara farklı bakış sunabiliyorlar hem bu şekilde yaşayarak öğrenme dediğimiz olayı yapıyorlar. Teorik olarak anlatılan bilgiler çoğu kez akılda kalmazken yaşayarak öğrenme dediğimiz olayda da olayın nedeni, nasılı, niçin gibi nasıl uygulandığını görüyorlar. Böylece daha kalıcı bir eğitim süreci ortaya çıkıyor. Okulların yüz yüze eğitime geçmesiyle el hijyeninin öneminin daha da artığını, artık çantalarda el dezenfektanı var. Öğrencilere bu eğitimle bunun önemini vurgulamaktı. Yaklaşık 20 öğrencimiz katıldı. Bu bizim ilk eğitimimiz. Zaten 6 aylık bir üniversitemiz var. Eğitim kadrosu tamamlandı. Eğitim yapacakları, uygulama yapacakları laboratuvarlar, eğitim alanları düzenlendi. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla da bu tür eğitimler devam edecek” dedi.

Çocuk öğrencilerden Cemrenur Çiçek, dezenfektan yapımını öğrendiklerini ve çok güzel geçtiğini kaydederek, dezenfektanın içindekilerini biraz daha ayrıntılı öğrendiklerini, bundan sonrasında doktorluk, drone eğitimi gibi eğitimler alacaklarını söyledi. Öğrencilerden Civan Acar ise, dezenfektan yapmayı deney tüpleri yapmayı öğrendiklerini, bir sonraki gelişinde başka şeyler de yapmayı umut ettiğini kaydetti.

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