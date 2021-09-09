Diyarbakır'da kırsal mahalleler kesintisiz içme suyuna kavuşuyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hazro ilçesine 12 bin 264 metre içme suyu şebeke hattı ile 5 bin 181 metre terfi hattı yapıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, ilçelerdeki su sorununu çözmek amacıyla yaptığı saha çalışmasında su alamadığını tespit ettiği kırsal mahalleler için yeni projeler oluşturdu. DİSKİ ekipleri, çalışma kapsamında Hazro’nun Yazgı, Çökeksu, Kırıkkaşık, Köprübaşı, Gözlü, Kavaklıboğaz, Teknebaşı, Dadaş, Dadaşağlı ve Ormankaya mahallelerinde tespit edilen içme suyu sorununu çözmek için harekete geçti. Hazırlanan projeyle 12 bin 264 metre içme suyu şebeke hattı, 5 bin 181 metre terfi hattı, 155 metre isale hattı, 100 metre servis yolu, 4 gömme depo, 2 biriktirme yapısı, 2 motopomp, 550 metre tel çit imalatı yapacak.

Ekiplerin çalışması kapsamında şu ana kadar 9 bin 215 metre içme suyu şebeke hattı ile 3 bin 774 metre terfi hattını tamamlandı.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek teknik ekipten bilgi aldı. Kırsal mahallerde kesintisiz ve sağlıklı su temini için ekiplerin yoğun bir tempoyla çalıştığını aktaran Tutşi, DİSKİ’nin hem kent merkezi hem de kırsal mahallelerde büyük yatırımları gerçekleştirmeye devam edeceğini belirtti.

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