18 yıllık çocuk özlemi PRP, akupunktur ve fitoterapi tedavileri ile son buldu

Diyarbakır’da 18 yıllık çocuk özlemi olan ailenin hasreti PRP, akupunktur ve fitoterapi tedavileri ile son buldu.

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde yaşayan 18 yıllık evli Ayşe (42) ve Bedir Bozkurt (44) çifti, doğal yoldan çocuk sahibi olmayınca birçok tedavi yöntemlerine başvurdu. Gittikleri kliniklerde olumsuz sonuçlar alan Bozkurt çifti, tavsiye üzerine Diyarbakır’da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurdu. Bozkurt çiftinin 18 yıllık çocuk özlemi, burada yapılan PRP, akupunktur ve fitoterapi gibi tedaviler ile son buldu.

Ayşe ve Bedir Bozkurt çifti, gittikleri kliniklerde ve Ankara’da 3 defa tüp bebek, 3 defa da aşılama yapmalarına rağmen olumsuz sonuçlar alınca umutları tükendi. Bozkurt çifti, tavsiye üzerine Diyarbakır’da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurdu. Çiftin çocuk özlemi, burada yapılan PRP, akupunktur ve fitoterapi gibi tedaviler ile son buldu. Çift gebelik haberiyle birlikte büyük sevinç yaşadı.



“Hastamıza PRP, akapunktur ve fitoterapi tedavilerini uyguladık”

Prof. Dr. Hakan Çoksüer hastasının ileri derece yumurta tembelliği ve aynı zamanda tüp bebek başarısızlığı nedeni ile kliniğine başvurduğunu belirterek, ”Hastamız 18 yıllık evli ileri derece yumurta tembelliği ve 3 defa denenmiş tüp bebek başarısızlığı vardı. Biz bu hastaya önce PRP tedavisi yaptık bu tedaviyle hastanın hormonları çok yüksekti onları düşürdük. Yumurtaların daha güçlenmesini sağladık ve hastanın kanından aldığımız zengin hücreleri hastanın her iki yumurtasına enjekte ediyoruz böylece yumurtaların daha iyi uyarılmasını sağlıyoruz. Akapuntur ile hem yumurtalıkların kalitesini arttırıyoruz hem rahim duvarını güçlendiriyoruz hem de bağışıklık sistemini güçlendirerek gebelik şansını arttırıyoruz. Fitoterapi de yumurtaların daha iyi güçlenmesini sağlıyoruz bunda da yine bağışıklık sistemini güçlendirmeyi amaçlıyoruz” dedi.



“3 tüp bebek 3 aşılama başarısızlığı”

Hastasının daha önce birçok tedavi gördüğünü ve başarısızlıkla sonuçlandığı için umutsuz olduğunu belirten Çoksüer, ”Hastamız daha önce Ankara’da 3 defa tüp bebek yaptırmış ve başarısız olmuş, 3 defa aşılama yaptırmış onlar da başarısız olmuş ve birçok merkezde tedavi olmuş, fakat bir türlü sonuç alınamamış. Hastamız kliniğimize geldiğinde umutları tükenmişti bu hastamıza özgü olarak tüp bebek tedavisine başlarken de yumurtaların kalitesinin bozulmaması için düşük dozda yumurta büyütmek için tedavi verdik. Biz hastaya tüp bebek uygulaması yaptık transfer edince de hasta gereksiz yapılıyormuş gibi umutsuzdu ama sonraki süreçte test sonucunu bize bildirdiğinde bir gebelik haberi vardı. Hasta müthiş bir çığlıkla bize bildirdi tabi yine gözlerine inanamadı. Sonra kliniğimizde gebelik kesesini görmüş oldu, keseyi gördükten sonra hasta da müthiş bir mutluluk oldu ve sevinç gözyaşları oluştu. Daha önceki matem havası yerini artık bayram havasına bıraktı" diye konuştu.



“Çok mutluyum Allah isteyen herkese nasip etsin”

18 yıldan sonra umudunun tükendiğini, artık hamile kalacağına inanmadığını söyleyen 42 yaşındaki Ayşe Bozkurt, ”18 yıldan sonra umudum tükenmişti, hamile kalacağımı düşünmüyordum ama Rabbim bana o duyguyu nasip etti. 3 aşılama 3 kez de tüp bebek yaptım olmadı, hiç umudumuz yoktu açıkçası Hakan hocaya çok teşekkür ederim çok minnettarım. Çok şükür darısı tüm isteyenlerin başına. Rabbim buraya gelen kimseyi boş çevirmesin, hala da inanamıyorum. 18 yıllık çocuk hasretim önce Allah sonra Hakan hoca sayesinde son buldu” şeklinde konuştu.

Çok tedavi yaptıklarını başarısız olsa bile pes etmediklerini söyleyen Bedri Bozkurt, ”Ankara başta olmak üzere birçok merkezde tedavi oldu eşim ama hiçbirinde sonuç alamadık. Hakan hocanın üstün başarılarını internet ortamında takip ediyordum, sonra eşimi buraya gelmeye ikna ettim. 18 yıllık evlilikte aldığımız bu sevinci Hakan hocaya borçluyuz. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Bizim gibi defalarca tedavide başarısız olanların umudunu yitirmelerini kesinlikle istemiyorum, sonuna kadar mücadele etsinler. Rabbim mutlaka herkesin yüzüne gülecektir. Şuanda sevinçten uçuyoruz” ifadelerini kullandı.

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