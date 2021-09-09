Şehzadeler Konağı ’Sezai Karakoç Kültür Evi’ oluyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sur ilçesinde bulunan Şehzadeler Konağını Sezai Karakoç Kültür Evi yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi, tarihi yapıları işlevlendirerek, kentin kültür ve sanat hayatına katkı sunacak mekanlar olarak kullanılması amacıyla başlattığı çalışmalarına devam ediyor. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, yapıldığı dönemden bu yana eğitim ve öğretimin odağı olan ve Diyarbakır’ın sivil mimarinin önemli örneklerinden Şehzadeler Konağının onarılarak kentin kültür hayatına katkı sunması için proje hazırladı.



Söz sanatla buluşacak

Konak hazırlanan projeyle, Türk Edebiyatının '7 Güzel Adamı'ndan biri olarak sayılan Diyarbakırlı ünlü şair Sezai Karakoç’un adıyla anılacak, tematik edebiyat ve kültür evi haline getirilecek. Edebiyat tutkunlarının bir araya geleceği şiir dinletileri, kitap değerlendirmeleri, söyleşi ve panellerin yapılacağı, şair ve yazarların ağırlanacağı konak, sözün sanatla buluştuğu bir mekan olacak.



Konağın onarım ihalesi yapıldı

Şehzadeler Konağının kültür evine dönüştürülmesi için 31 Ağustos 2021 Salı günü saat 14.00’da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonunda yapıldı. 300 gün içinde tamamlanması gereken restorasyon işi ihalesine 9 firma katıldı. İhalede firmaların teklif mektupları açıklanarak dosyalarında eksiklik olup olmadığı incelendi. Kazanan firma yasal mevzuat gereği belirlenen sürede teklifler incelendikten sonra açıklanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.