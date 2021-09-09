Binali Yıldırım'ın eşinden HDP il binası önündeki ailelere ziyaret



Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 233 ailenin evlat nöbeti 738'inci gününe girdi. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım´ın eşi Semiha Yıldırım, ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbetine destek ziyaretinde bulundu.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirtip HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarına kavuşmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 233 ailenin 738 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 32 oldu.

'EVLATLARINA KAVUŞMALARI İÇİN DUA EDİYORUM'

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım´ın eşi Semiha Yıldırım, ailelere destek amacıyla HDP il binası önüne gelerek ziyarette bulundu. Ziyarette Yıldırım´a Vali Münir Karaloğlu ile AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal da eşlik etti. Yıldırım, ailelerle sohbet ederek sorunlarını ve taleplerini dinledi, çocuklarına kavuşmaları temennisinde bulundu. Ziyaret sonunda açıklama yapan Yıldırım, "Bir anne olarak annelerin acısını çok iyi hissediyorum. Allah kolaylık versin. Her zaman arkalarındayız. Onların sesinin duyurulması PKK´ya büyük bir darbedir. Onların önünü keser. Caydırıcıdır. İnşallah bundan sonra başka anneler bu şekilde ağlamasın, yürekleri yanmasın. Bu annelerin de bir an önce evlatlarına kavuşmaları için dua ediyorum. İnşallah tez elden evlatlarına kavuşurlar" dedi. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL

2021-09-09 20:40:56



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