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Diyarbakır’da korkutan tablo: 522 kazada 1 kişi öldü, 507 kişi yaralandı

İHA

Diyarbakır’da korkutan tablo: 522 kazada 1 kişi öldü, 507 kişi yaralandı

Diyarbakır'da Ağustos ayı trafik kaza bilançosu korkuttu, 522 kazada 1 kişi öldü, 507 kişi yaralandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre Diyarbakır'da Ağustos ayı içerisindeki kaza bilançosu korkuttu. 522 kazada 1 kişi öldü, 507 kişi yaralandı. Kazaların bin 239'u ölümlü ve yaralanmalı olurken, 283’ünün ise maddi hasarlı olduğu açıklandı.

Sürücü hataları kazalara neden oluyor
Sürücülerin hatalarının kazalara neden olduğu belirtilen istatistiklerde trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarının ise, "Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek" olarak açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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