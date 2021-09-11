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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üst geçidi kullanmadı, hayatını kaybetti

İHA

Üst geçidi kullanmadı, hayatını kaybetti

Diyarbakır’da 16 yaşındaki genç üst geçidi kullanmayarak korkuluklardan atlamak isterken yoldan geçen bir aracın altında kalarak canından oldu.
Olay, DiyarbakırŞanlıurfa yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 63 ACT 655 plakalı araç sürücüsü C.Ö. seyir halinde iken, gece saatlerinde üst geçidi kullanmak yerine korkuluklarla kapatılan refüjden karşıya geçmek isteyen 16 yaşındaki Efecan Gülben’i fark etmeyerek gence çarptı. Kafasından ağır yaralanan Efecan Gülben çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şoka giren sürücü ise aracı olay yerinde bırakarak linç edilmemek için başka bir araçla polis ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme yapılırken Gülben’in cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.
Öte yandan, trafiğe kapatılan yol ise Gülben’e çarpan aracın kaldırılmasıyla tekrardan ulaşıma açıldı.

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