Diyarbakır’de devrim niteliğinde 10 projenin temeli Vali Karaloğlu tarafından atıldı Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: “30 yıldır bu milletin geleceğini çalanlar bizim yaptıklarımıza kötü diyemiyorlar”

Diyarbakır’da devrim niteliğinde olan ve vatandaşların yaşam kalitesini attıracak 10 dev projenin temel atma töreni gerçekleşti. Millet Bahçesi, Cam Seyir Terası, Bilgi Evi, Kapalı Semt Pazarı ve Tarımsal Amaçlı Havuz gibi projelerin yer aldığı toplu temel atma töreninde Vali Karaloğlu, lise isteyen çocuklar içinde talimat verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye tarafından, Millet Bahçesi, Cam Seyir Terası, Bilgi Evi, Kapalı Semt Pazarı ve Tarımsal Amaçlı Havuz gibi projelerin yer aldığı Diyarbakır'a devrim katacak ve vatandaşların sosyal yaşam kalitesini arttıracak toplu temel atma töreni gerçekleştirildi. Sur ilçesindeki Çarıklı Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Vali Münir Karaloğlu, Çarıklı çocukların lise isteğini de yerine getirilmesi için talimat verdi. Kendilerinin bu emaneti devraldığını anlatan Karaloğlu, bir taraftan şehri imar ettiklerini diğer taraftan ise çocuk, genç, kadın, yaşlı, engelli ve muhtaçlara dokunacak sosyal proje yaptıklarını dile getirdi.

11 ayrı ilçede 65 milyon 258 bin 581 liralık 10 yatırımın temel atma törenine Vali Münir Karaloğlu'nun yanı sıra AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın, Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören ve vatandaşlar katıldı. Temel atma töreninde Dicle, Hazro, 500 Evler Parkları, Bismil Parkı peyzaj düzenlemesi, Hani'de dekoratif aydınlatma, Fiskaya'da cam teras, eski Mardin yolu, Bismil ve Hani'de yol yapım, köprü ve sanat yapıları, Bağlar'da kapalı semt pazarı, Ali Emiri Bilgi Evi ve kırsal mahallelere yapılacak tarımsal amaçlı 55 havuzla ilgili bilgiler verilerek daha sonra butonlara basıldı.

Görkemli açılışta konuşan Vali Karaloğlu, Diyarbakır'ın insanlık tarihi açısından önemli merkezlerden biri olduğunu belirterek, 12 bin 500 yıldır bu coğrafyada yaşam olduğunu, her medeniyetin bu topraklarda yaşadığı dönemde kente değer kattığını ifade etti. Kendilerinin bu emaneti devraldığını anlatan Karaloğlu, Diyarbakır’ı en çağdaş şehir olabilmesi için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.



11 ilçeye 10 dev proje

Bir taraftan şehri imar ettiklerini diğer taraftan ise çocuk, genç, kadın, yaşlı, engelli ve muhtaçlara dokunacak sosyal proje yaptıklarını dile getirerek sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinin yapıldığı şehrin Diyarbakır olduğunu ifade eden Karaloğlu, çocuklara yönelik bilgi evi, üniversite öğrencilerine yönelik ise akademi lise oluşturduklarını, engellilere yönelik de mola evleri oluşturacaklarını söyledi. Vali Karaloğlu, “11 ayrı ilçede 10 hizmeti bugün toplu olarak buradan temelini atacağız. Bu hizmetlerin en önemlisi şu anda üzerinde bulunduğumuz eski Mardin yolu olarak bilinen yeni Mardin Yolu'ndan Bağıvar Köprüsü'ne kadar olan bu yolu bölünmüş yol olarak ihale ettik. Şu anda bugün Çarıklı bölgesindeki köprünün temelini atacağız. Köprüyle bölünmüş yol olduğu için bir gidiş, bir geliş ve iki köprü haline getiriyoruz. Yeni köprünün temelini ve yolun temelini atacağız. Bu yol önemli bir yol, bu yol niteliği çok kötü olduğu için çok şikayet aldık. Diyarbakır halkından ilk geldiğimde talebiniz ne diye sorduğumuzda en çok talep edilen konulardan bir tanesiydi. Eski Mardin yolunun niteliğinin düzeltilmesi, bölünmüş yol haline getirilmesi idi” dedi.



“30 yıldır bu milletin geleceğini çalanlar bizim yaptıklarımıza kötü diyemiyorlar”

Karaloğlu, 30 yıldır Diyarbakır yatırımlarını çalanların yeni yatırımlara kötü diyemediğini kaydetti. Vali Karaloğlu, “Geçmiş fotoğraflara baktım Diyarbakır’a geldiğimde bir taştan şelale aktığını görmüştüm nerede diye sordum Fiskaya’da olduğu söylendi ve son 20 yıldır olmadığını duydum. Neden yok son 20 yılda bu milletin rızkını kuruttular da ondan yok. Ama biz şuanda Fiskaya’nın şelalesini akıtmaya başlattık, akıyor şuan. Diyarbakır’da tek bir tane semt pazarı yok, çünkü bu şehirde belediyecilik yapılmamış. Şimdi ilkini Bağlar bölgesinde en modernini yapacağız. Biz gece gündüz yoldur, caddedir, sokaktır, parktır, altyapı ve üst yapı diye koşturuyoruz. 20 yıldır, 30 yıldır bu milletin geleceğini çalanlar bizim yaptıklarımıza kötü diyemiyorlar. Ama şunu diyorlar 'kardeşim bu şehirde işsizlik var işsizlik, sen fabrika yapsana, istihdam alanı oluştursana. Nedir tutturmuşsunuz yol, cadde ve sokak yapıyorsunuz.' Hiç dünyada altyapısı olmayan bir bölgeye yatırımın gittiğini gördünüz mü? Yol olmayan, lojistik merkezi olmayan, içme suyu olmayan, kanalizasyonu olmayan, arıtma tesisi olmayan bir şehre yatırımcının gittiğini gördünüz mü? Biz bu altyapı yatırımlarıyla Diyarbakır'ı yatırım yapılan şehir kategorisine sokuyoruz. Bunu görün artık. Bunu görmüyorsanız yapılan işe laf atmayın" diye konuştu.



“İstihdamı artırmak için gayret gösteriyoruz”

Şehirdeki istihdamı artırmak için de çok ciddi gayretleri olduğunu anlatan Karaloğlu, "Bakın, şu anda birinci organize sanayi bölgemiz doldu. Beşinci genişleme sahası için çalışıyoruz. Tekstil organize sanayimizde 70 fabrikamız devam ediyor, 15'i üretimine başladı. İkinci genişleme alanı dosyasını hazırlıyoruz. Karacadağ organize sanayi bölgemizin altyapı projeleri tamamlandı. İnşallah 2021 yılı içerisinde altyapı ihalesi yapılacak. Niye, yatırımcı gelsin hazır parseller bulsun, iş olsun, aş olsun, yatırım ve ihracat olsun diye. Bunları görmeyenlerin, 40 yıldır bu şehrin geleceğini çalanların bu yapılanlara laf söyleme hakkı yok. Ne olur gölge etmeyin başka bir ihsan istemiyoruz. Sadece gölge etmeyin. Biz Diyarbakır halkıyla kurmuş olduğumuz gönül bağıyla Diyarbakır'ın hem yatırımını hem altyapısını Allah'ın izni ile çözeriz" şeklinde konuştu.

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