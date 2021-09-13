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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 bin yıllık Zerzevan'a pandemide de turist akını

DHA

3 bin yıllık Zerzevan'a pandemide de turist akını


Şeyhmus ÇAKAN/DİYARBAKIR, (DHA)-DOĞU Roma İmparatorluğu'nda askeri garnizon olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi, Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği sonrası ziyaretçi akınına uğruyor. Zerzevan Kalesi Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun "Özellikle normalleşmenin başlamasıyla birlikte ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor. Bu yıl içinde toplamda 150 bin kişi kaleyi ziyaret etti" dedi.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Doğu Roma İmparatorluğu'nun doğudaki son askeri garnizonu olan ve Mithras Tapınağı'na sahip 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi, 2-4 Eylül 2021 tarihleri arasında Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne ev sahipliği yaptı. Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Zerzevan Kalesi'ni salgına rağmen bu yıl 150 bin turist ziyaret etti.
Zerzevan Kalesi Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun "Özellikle normalleşmenin başlamasıyla birlikte bu sayı daha da artıyor. Yıl sonuna kadar 400 bin ziyaretçi rakamını geçeceğiz" dedi.
YABANCI TURİSTLERİN İLGİ ODAĞI OLDU
Çoşkun, son olarak Almanya, İspanya, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Romanya ve Macaristan'dan ziyaretçilerin Zerzevan Kalesi'ni ziyaret ettiğini söyledi. Zerzevan Kalesi Türkiye'den ve dünyanın her yerinden ziyaret edilen bir destinasyon haline geldiğini söyleyen Çoşkun "Zerzevan Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında, Roma döneminin gizemli tarikatı olan Mithras tapınağına gidilen iki koridor bulunmuştu. Koridorların bulunmasının ardından Hindistan, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Kanada olmak üzere yerli yabancı ziyaretçiler bölgeye akın etti. Kazı çalışmalarında ayrıca yer altı kilisesi, gizli geçitler, sığınak, askerlere ait konutlar, kaya mezarları, sunaklar, su sarnıçları, takılar, bronz sikkeler, pek çok askeri ve tıbbi malzeme bulunmuştu."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır / Çınar Şeyhmus ÇAKAN
2021-09-13 11:28:23

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