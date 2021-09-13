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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mezun olduğu okul yıkılınca yeniden inşa etti

İHA

Mezun olduğu okul yıkılınca yeniden inşa etti

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde okuduğu okulun yıkılmasıyla kolları sıvayan iş adamının yeniden inşa ettirdiği okulun açılışı yapıldı.
Diyarbakırlı iş adamı Mehmet Cansız, okuduğu okulun yıkılması üzerine yeni bir okul için kolları sıvadı. Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde açılışı gerçekleşen Mehmet Cansız Ortaokulu açılışı ve İlköğretim Haftası kutlama programına Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, iş adamı Mehmet Cansız, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve öğrenciler katıldı.
Açılış konuşması yapan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, henüz aşısını olmayan öğretmenlere çağrıda bulunarak, öncü olmalarını ve aşı problemini çözmelerini istedi. Vali Karaloğlu, “2021 2022 eğitim öğretim yılında geçen hafta 6 Eylül itibarıyla Diyarbakır’ımızda da bin 732 okulumuzda 26 bin 177 öğretmenimizle ve 462 bin 250 öğrencimizle eğitim ve öğretime başladık. İnşallah bu sene alacağımız tedbirlerle eğitime bir daha ara vermek zorunda kalmadan eğitimi tamamlarız diye temenni ediyoruz. Burası çok önemli ve bu bizim elimizde. Bu çocuklarımızın elinde, bu öğretmenlerimizin elinde, bu velilerimizin elinde. Eğer yapmamız gereken bir iki basit meseleyi çözersek eğitim ve öğretime ara vermek mecburiyetinde kalmadan, ki bu sene vermeyi bakanlığımızda düşünmüyor, bütün koşulları zorlayarak eğitimi kesintisiz hale getirme gayreti var. İnşallah devam ederiz. Nedir o basit kurallar; öncelikle aşı meselesini çözeceğiz. Öncelikle öğretmenlerimize sesleniyorum, hala Diyarbakır’da aşısını olmayan öğretmenlerimiz var, sayıları çok değil. Ama öncelikle öğretmenlerimizin bu konuda bize, topluma hem yardımcı olması hem öncü ve önder olması gerekir. Onun için bugüne kadar aşısını yaptırmamış, yaptıramamış bütün öğretmenlerimizin hızlı bir şekilde aşı problemini çözmeleri gerekir. İki; velilerimizden beklentimiz var, velilerimiz de lütfen aşılarını tamamlasınlar. Dün itibarıyla Diyarbakır sarıya döndü. Yüzde 65’i geçtik. Ama bu yeter mi? Yetmez. En kısa sürede mavi zona dönmemiz lazım. Yüzde 75’in üzerine Diyarbakır’daki aşılama oranını çıkarmamız lazım. Onun için velilerimizin de bize destek olması lazım. Sonra çocuklarımızın bize destek olması lazım. Onların da özellikle hijyen kurallarına uymaları, mesafe kurallarına uymaları, okullarını, sınıflarını sık sık havalandırmaları lazım ki biz bu pandemi döneminde kesintisiz eğitimimize devam edelim. Bu mahallede doğmuş, buradaki Ali Faik Okulu’nda okumuş bu mahallenin çocuğu. Kendi mahallesine, kendi toprağında, kendi halkına, milletine olan borcunu ödüyor. Burası önemlidir, yoksa devlet yapar, geç yapar, erken yapar, yapar. Ama bizim hayırseverler olarak, imkanı olan vatandaşlar olarak özellikle eğitim konusunda hayırda bulunmak, hayırda yarışmanın önemli olduğunu ifade etmek istiyorum” dedi.
İş adamı Mehmet Cansız ise, adının hayırla anılmasını istediğini dile getirerek, sonucunun çok güzel olduğunu söyledi. Cansız, “Ben bu mahallede doğdum, bu okulda eski Ali Faik Okulu’nda okudum. Bizde bu topraklara minnet borcumuzu nasıl öderiz diye düşünürken şunu hayal ettim, bu çocuklar konum olarak şansız bir bölgede olabilir, sıkıştırılmış bir alanda onlara nasıl bir şans verebilirim dedim. Özel okul statüsünde, hatta belirli şeyleri onları geçecek şekilde yaşam tarzı sunmak istedim. Çok şükür çıkan sonuç bizi gayet mutlu ediyor. Bin 260 öğrenci güzel bir şekilde burada eğitim ve öğretim hayatını gerçekleştirecekler. Umarım başarılı bir şekilde tamamlarlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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