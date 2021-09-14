AFAD'dan Diyarbakır'da itfaiye personeline dağcılık eğitimi

Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından itfaiye personellerine yönelik dağcılık eğitimi veriliyor.

AFAD ekipleri tarafından 10 gün süren temel dağcılık eğitimlerini tamamlayan itfaiye personeline 4 hafta sürecek olan zorlu iple erişim eğitimlerine başlandı. Birçok zorlu etaptan oluşan eğitimde iple yüksek katlara tırmanış, yüksek katlardan iniş, kuyu inişi, kapalı devre solunum cihazları ile kapalı alan inişleri yapılıyor.

İtfaiye personellerinin yetiştirilmesine yönelik eğitimlere hız veren AFAD, trafik kazalarına, eğitime katılanlara olası afet ve acil durumlarda müdahale, kazalarda kullanılan araç ve gereçler hakkında bilgiler de sunuyor.

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