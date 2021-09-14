Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin 'Bu Yaz Sen de Yaz' yazarlık atölyesi ilk mezunlarını verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin gençlerin kültür ve sanat alanında kendilerini yetiştirmesi amacıyla düzenlediği atölye çalışmaları devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının bu amaçla 1825 yaş arası genç yetenekleri keşfetmek için düzenlediği 'Bu Yaz Sen de Yaz' yazarlık atölyesinin ilk öğrencileri mezun oldu. Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Diyarbakır Yazarlar ve Şairler Derneğinin işbirliği ile 6 hafta süren atölyede kursiyerlere şiir, öykü ve incelemearaştırma alanlarında eğitimler verildi. Mezun olan öğrenciler için Ahmed Arif Edebiyat Müze Kütüphanesinde tören düzenlendi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ali Çelik, burada yaptığı konuşmada, yazarlar için Diyarbakır’ın malzeme anlamında çok zengin bir şehir olduğunu söyledi. Çelik, "Yazarlık atölyesini kalbimizi, ruhumuzu besleyen bir uğraş olarak görüyorum. Yeni dönemde 21 haftalık uzun soluklu bir atölye düzenleyeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından 'Bu Yaz Sen de Yaz' yazarlık atölyesine katılan katılımcılara sertifikaları verilirken, eğitmenlere de plaket takdim edildi.

Törene, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ali Çelik, DİYŞAD Genel Sekreteri Mehmet Tanrıkulu, DİYŞAD İcra Heyeti Başkanı Veysi Fida, eğitmenler ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.