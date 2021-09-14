Nebi Cami önündeki ayakkabı boyacılarının yeri yenileniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yıllardır Nebi Cami önünde boya ve ayakkabı tamiri yapan esnafa, camiye engel olmayacak şekilde yeni lostra alanı yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi, tarihi Sur ilçesi Nebi Cami önünde yaklaşık 60 yıldır boya ve ayakkabı tamiri yapan esnafının hem çalıştığı ortamı iyileştirmek hem de görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla proje hazırladı. Fen İşleri Daire Başkanlığı, hazırlanan proje kapsamında esnafı, olumsuz hava şartlarından koruyacak ve daha kullanışlı yeni lostra alanı oluşturmaya başladı.



Her bölmeye esnafın adı yazılacak

Cami avlusu girişinden yan kısımlara pay bırakılarak kuzeyde kalan kısmında 10, güney kısmında ise 11 kişi için alan oluşturan ekipler, oturulacak bölmelerin ölçülerini 1,30 metreye 1 metre olarak düzenledi.

Lostra alanını oluşturan iskeleti inşa eden ekipler, bölmelerin arka kısımları ve yan taraflarına cam takarak tarihi yapıya engel olmasını önleyecek. Fen İşleri Daire Başkanlığı, çalışmaların tamamlanmasının ardından her bölmeye çalışan ayakkabı boyacısının adının yazılı olduğu tabelalar asacak.

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