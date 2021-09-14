AK Parti genel merkez yerel yönetimler başkanı Özhaseki'den Bağlar'ın projelerine tam destek

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki başkanlığında Ankara'da yapılan Yerel Yönetimler İstişare Toplantısına katıldı.

Özhaseki'nin şimdiye kadar Bağlar'daki proje ve çalışmalara tam destek verdiğini belirten Başkan Beyoğlu, "Bize olan güvenini ve desteğini bir kez daha ortaya koydu. Bağlar için güzel hizmetlere devam edeceğiz." dedi.

Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki , aralarında Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun da bulunduğu belediye başkanlarıyla istişare toplantısında bir araya gelerek yerel yönetimlerin çalışma performanslarını ve projelerini ele aldı. Ankara'daki toplantıda Bağlar'ın gerçekleştirdiği hizmetler ve bundan sonra hayata geçirmeyi planladığı projeler de değerlendirildi. Toplantı hakkında değerlendirmelerde bulunan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, buluşmanın çok verimli geçtiğini dile getirerek yerel yönetimler ve belediyecilik deneyimi olan Özhaseki'nin Bağlar'a olan desteğini ve yapılan hizmetler nedeniyle güvenini yinelediğini kaydetti.



"Bağlarda'ki değişim yeni projelerle hayata geçecek"

Başkan Beyoğlu, "Bağlar’ımızda yaptığımız ve yapacağımız projeler hakkında istişarelerde bulunduk. Durmak yok, hizmete devam diyoruz. Yerel yönetimlerdeki başarılarıyla bize referans olan bakanımızın deneyimleri bizim için çok önemli. Bunları kendisinden duymak bizim için anlamlıdır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve bakanımızın desteğiyle Bağlar'ımız için önümüzdeki günlerde çok daha güzel ve ilçemizdeki değişimi taçlandıracak hizmetleri hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.