Milli Eğitim Bakanı Özer, eğitim değerlendirme toplantısı için Diyarbakır'da Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Korona virüs vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara veren hiç bir okulumuz bulunmamaktadır" "17 bin 320 okulun tüm sınıflarına yüz yüze eğitim yapılmaktadır"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim değerlendirme toplantısı için geldiği Diyarbakır'da eğitim sorunlarının masaya yatırıldığı toplantının ardından yaptığı açıklamada korona virüs vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen hiç bir okullarının bulunmadığını söyledi.

Diyarbakır Valiliğinde Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, il ve ilçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla basına kapalı bir toplantı düzenleyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, toplantı çıkışında değerlendirmede bulundu. Bakan Özer, tüm tedbirleri aldıklarını ve yüz yüze eğitimde kararlı oldukları vurgusu yaptı. Bakan Özer, "Bugün itibariyle Sağlık Bakanlığı ve bilim kurulu üyeleriyle belirlemiş olduğumuz her hangi bir vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara veren hiçbir okulumuz bulunmamaktadır. 71 bin 320 okulumuzdan hiçbir okulumuzun sınıfları yüz yüze eğitime ara vermemiştir. Elbette yüz yüze ara veren sınıflarımız vardır. O süreç de sağlık bakanlığımızla belirlemiş olduğumuz kriterler ile ilerlemektedir" dedi.



"Diyarbakır'da yaklaşık 19 bin sınıfımız bulunmaktadır"

Diyarbakır'da yüz yüze eğitimle ilgili yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Bakan Özer, 21 sınıfta vaka veya yakın temastan dolayı yüz yüze eğitime ara verildiğini ve bunların da canlı sınıflarla telafi edildiğini söyledi. Bakan Özer, "Diyarbakır’da yaklaşık 19 bin sınıfımız bulunmakta sadece 21 sınıfımızda bir vaka veya yakın temastan dolayı yüz yüze ara verilmiş bulunmaktadır. Bu sene okullarımızı yüz yüze eğitime devam ettirme iradesinden dolayı covit vakası nedeniyle yüz yüze ara veren tüm sınıflarımızda ilk kez canlı sınıf uygulaması yapılıyor. Bu sınıflarımızda ihtiyaç duyan öğrencilerimize valilik kanalıyla tabletleri ulaştırılmaktadır. Sonuç olarak kurallara riayet ettiğimiz zaman tüm vatandaşlarımızla birlikte çıktığımız bu yolda başarılı bir şekilde süreci nihayetlendireceğimize inanıyorum" diye konuştu.



Bakan Özer'den velilere çağrı

Konuşmasında velilere okul dışı ortamlarda da duyarlılık çağrısı yapan Bakan Özer, şunları söyledi:

"Sadece okullarda değil, okul dışı ortamlarda da sağlık bakanlığının belirlediği kriterlere uymamız gerçekten çok büyük öneme sahiptir. Buradan bir kez daha vatandaşlarımıza okul dışı ortamlarda sağlık kurallarına uymaları çağrısında bulunuyorum. Diyarbakır'da hem covit salgını önlemi süreci içerisinde eğitimin nasıl yürüdüğü, alınması gereken önlemleri değerlendireceğiz. Biliyorsunuz Diyarbakır milli eğitim bakanlığı olarak en fazla yatırım yaptığımız illerden biridir. Diyarbakır’da eğitimin kalitesini nasıl artırabiliriz, nasıl yatırımlarımızın çeşitliliğini arttırabiliriz, ilave yatırımlar nasıl yapabiliriz bunları birlikte değerlendirme imkanımız olacak. Diyarbakır çok şanslı hakikaten eğitim gönüllüsü bir valimiz var. Özellikle mesleki eğitimle ilgili çok ciddi projeleri var".

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