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Diyarbakırlı bilek güreşçisi Mehmet, Litvanya'da Türkiye´yi temsil edecek

DHA

Diyarbakırlı bilek güreşçisi Mehmet, Litvanya'da Türkiye´yi temsil edecek


Burak EMEK / DİYARBAKIR, (DHA) Diyarbakır'da bilek güreşi sporu yaparak 2 Dünya, 3 Avrupa, 4 Türkiye Şampiyonluğu başarısı elde eden milli sporcu Mehmet Erk (27) Tokat'ta yapılan Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Bilek Güreşi Federasyonu Milli Takım seçmelerinde sağ ve sol kolda madalya alarak Litvanya'ya gitmeye hak kazandı. Erk, Litvanya'da Avrupa Şampiyonluğu düzenleneceğini hatırlatarak, "Yarı olimpik spor dalında olduğumuz için Gençlik ve Spor Bakanlığı masrafları karşılayamıyor. Gidiş ve geliş ile konaklama masrafları olacak . Sponsor arayışına girdik, destek amaçlı çevreye sesimizi duyurmaya çalışıyoruz" dedi.
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Erk, ilkokulda heves ederek başladığı bilek güreşine, lisede beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle profesyonel olarak sürdürdü. İlk maç derecelerinde 4'üncülük elde eden Erk, daha sonraki maçlara sıkı çalıştı. Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde okuduğu yıllarda 2013, 2014, 2015 yılları 3 Dünya Şampiyonası sol ve sağ bilekte derece, 2014,  2015, 2016 ve 2017 yıllarında ise 4 üniversite şampiyonasında sol ve sağ bilekte şampiyonluklar, 2015, 2016, 2018 yıllarında 3 Türkiye şampiyonası sol ve sağ bilekte birincilik ve 2015, 2016 yılları arasında da 2 Avrupa Şampiyonluğu'nda ise sol ve sağ bilekte derece yaparak üçüncülük ve dördüncülük elde etti. Erk, pandemi sürecince ertelenen müsabakalara rağmen antrenmanları kendi imkanlarıyla yaparak 2020 yılında yapılması planlanan Türkiye Vücut Geliştirme Fitnes Bilek Güreşi Federasyonu Milli Takım seçmeleri maçının ertelenmesini fırsata çevirdi. Çalışmalarını artıran Erk, 10-14 Ağustos´ta Tokat´ta Türkiye Vücut Geliştirme Fitnes Bilek Güreşi Federasyonu tarafından yapılan milli takım seçmelerinde sağ ve sol bilekte madalya aldı. Erk, şimdi ise 23 Ekim'de Litvanya´da yapılacak olan Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılmak için antrenmanlarını sürdürüyor. Erk'in tek isteği ise Litvanya'da yapılacak olan müsabaka için sponsor bulmak.
"MİLLİ SPORCU, BİR ÜLKENİN GURURUDUR"
Milli sporcu Mehmet Erk, pandemi olmasına rağmen antrenmanlara hiç ara vermeden devam ettiklerini ve pandemiden olayı 2020 şampiyonasının 2021'e ertelendiğini söyledi. Erk, "Buna rağmen antrenmanlarımızı aksatmadık. Salonlarda antrenman yapmaya devam ettik. Her ne olursa olsun şevkimizi kırmadık. 2021'de olan şampiyonada üstün başarı elde ettik. Litvanya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladık. Bu konuda sponsor bulursak yine bayrağımızı göğe kaldırıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi düşünüyoruz. 2 Dünya, 3 Avrupa, 4 Türkiye ve 4 Üniversite Şampiyonluğu elde ettim. 10-14 Ağustos'ta Milli Takım seçmeleri yapıldı. Avrupa, dünya seçmeleriydi, sağ ve sol bilekte madalya kazanarak Avrupa'ya hak kazandım. Durum şu ki, kendi imkanlarımızla antrenman yapmaya çalışıyoruz. Kulüp öğrencilerim de var, maddi sıkıntılar çekiyoruz. Litvanya'da Avrupa Şampiyonluğu düzenlenecek. Yarı olimpik spor dalında olduğumuz için Gençlik ve Spor Bakanlığı masrafları karşılayamıyor. Gidiş ve geliş ile konaklama masrafları olacak. Sponsor arayışına girdik, destek amaçlı çevreye sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Milli sporcu bir ülkenin gururudur" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Mehmet Erk'in karşılaşmalarından detaylar
Mehmet Erk'in açıklamaları
FOTOGRAFLI DHA-Spor Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2021-09-15 11:52:49

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