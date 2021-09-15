Başkan Beyoğlu, Duvar işgalini kaldırdı, uzun yılların ulaşım sorununu çözdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Beyoğlu, Duvar işgalini kaldırdı, uzun yılların ulaşım sorununu çözdü

İHA

Başkan Beyoğlu, Duvar işgalini kaldırdı, uzun yılların ulaşım sorununu çözdü

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, Bağcılar Mahallesi Demirciler Sitesi yakınlarında bulunan bir işletmeye ait duvar işgaline son verip bölgede aynı zamanda 1 kilometrelik yeni imar yolu açarak uzun yıllara dayanan ulaşım sorununu çözüme kavuşturdu. Bağcılar Mahallesi’ni Şanlıurfa yoluna bağlayan yolun hizmete girmesi, çevrede yaşayan esnaf ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.
Duvar işgalinin ortadan kalkmasıyla uzun yıllar işgalin yaşandığı bölgede imar yolu açılarak ulaşım nefes aldı. Bir işletmeye ait olduğu ifade edilen duvarın yol yapım çalışmalarına engel olduğu bölgeyi temizleyen Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu çalışmanın ardında bir kilometre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde yol çalışması başlatarak ulaşımı kolaylaştıracak yolu kazandırdı. Asfalt alt temel malzemeleriyle döşenen yolun ulaşıma açılması çevrede bulunan esnafları ve vatandaşları sevindirdi.
Bugüne kadar bunun eksikliğini yaşadıklarını belirten vatandaşlar, Bağcılar Mahallesi Gözeli bölgesini Şanlıurfa yoluna bağlayan yolun devreye girmesi nedeniyle ulaşımda sıkışıklık ve zaman kaybının son bulacağını dile getirerek ilk kez kazandırılan hizmet nedeniyle AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve çalışmaları gerçekleştiren ekiplere teşekkür etti.

"Alt yapı yenileme hizmetlerimiz geleceğimize ışık tutuyor"
Bağlar Belediyesi, ilçenin ve aynı zamanda Diyarbakır’ın yeni modern yaşam yüzü olan Bağcılar Mahallesi ve Karacadağ bölgesinde hayata geçirdiği yeni imar yollarıyla ilçe tarihinin en büyük alt yapı ve üst yapı hizmetlerine imza attı. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yapılan hizmetlerin vatandaşların günlük yaşamına dokunarak esnaf kesimi ve ticaret erbabının işini de kolaylaştırdığını kaydetti. Uzun yılların ihmalini gidermek için seferberlik ruhuyla mücadele verdiklerini belirten Başkan Beyoğlu, ”Alt yapı ve üst yapıyı geliştirmeye yönelik hizmetlerimiz Bağlar’ın geleceğine ışık tutuyor. Bunun değeri zamanla çok daha iyi anlaşılacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakırlı bilek güreşçisi Mehmet, Litvanya'da Türkiye´yi temsil edecek
YEREL HABERLER Diyarbakırlı bilek güreşçisi Mehmet, Litvanya'da ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, eğitim değerlendirme toplantısı için Diyarbakır'da Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Korona virüs vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara veren hiç bir okulumuz bulunmamaktadır" "17 bin 320 okulun tüm sınıflarına yüz yüze eğitim yapılmaktadır"
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, eğitim değerlendirme ...
Bakan Özer: Diyarbakır'da 21 sınıfta vaka veya temaslı nedeniyle eğitime ara verildi
YEREL HABERLER Bakan Özer: Diyarbakır'da 21 sınıfta vaka veya ...
Diyarbakırlı bilek güreşçisi Mehmet, Litvanya'da Türkiye´yi temsil edecek
YEREL HABERLER Diyarbakırlı bilek güreşçisi Mehmet, Litvanya'da ...
18 yıllık hasret sona erdi, pozitif sonuç sevindirdi
YEREL HABERLER 18 yıllık hasret sona erdi, pozitif sonuç sevindirdi
Evinden çağırdığı husumetlisini ayağından vurdu
YEREL HABERLER Evinden çağırdığı husumetlisini ayağından vurdu
Diyarbakır Valisi Karaloğlu: “İşsizliğin en önemli faktörlerinden bir tanesi mesleksizlik ” Diyarbakır’da 34. Ahilik Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Diyarbakır Valisi Karaloğlu: “İşsizliğin en önemli ...
AK Parti genel merkez yerel yönetimler başkanı Özhaseki'den Bağlar'ın projelerine tam destek
YEREL HABERLER AK Parti genel merkez yerel yönetimler başkanı ...
Ahilik perspektifinden eğitim, üretim, ticaret ve çalışma hayatında kurumsal yönetim çalıştayı
YEREL HABERLER Ahilik perspektifinden eğitim, üretim, ticaret ve ...
Diyarbakır fuarlara hazır
YEREL HABERLER Diyarbakır fuarlara hazır
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yeni Diyarkart bürosu
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yeni Diyarkart ...
Kadın pazarcılara ziyaret
YEREL HABERLER Kadın pazarcılara ziyaret
Nebi Cami önündeki ayakkabı boyacılarının yeri yenileniyor
YEREL HABERLER Nebi Cami önündeki ayakkabı boyacılarının yeri ...
Okulların açılması öğrencileri sevindirdi, esnafın yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Okulların açılması öğrencileri sevindirdi, esnafın ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, 'Bu Yaz Sen de Yaz' yazarlık atölyesi ilk mezunlarını verdi
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, 'Bu Yaz Sen de ...
AFAD'dan Diyarbakır'da itfaiye personeline dağcılık eğitimi
YEREL HABERLER AFAD'dan Diyarbakır'da itfaiye personeline dağcılık ...
Erbaş, Gençlik ve Kültür Merkezini ziyaret etti
YEREL HABERLER Erbaş, Gençlik ve Kültür Merkezini ziyaret etti
Yüreği yanık baba Erdinç: “Eğer gelirsen hakkım helal gelmez isen helal etmiyorum”
YEREL HABERLER Yüreği yanık baba Erdinç: “Eğer gelirsen hakkım helal ...
Yılın son kurutmalıkları yapıldı
YEREL HABERLER Yılın son kurutmalıkları yapıldı
Diyarbakırlı Bilgin'in dünya şampiyonasındaki hedefi altın madalya
YEREL HABERLER Diyarbakırlı Bilgin'in dünya şampiyonasındaki hedefi ...
Yaya çarpmamak için yavaşladı, arkadan araç çarpınca yayaların üzerine uçtu: 3 yaralı
YEREL HABERLER Yaya çarpmamak için yavaşladı, arkadan araç çarpınca ...
Başkan Beyoğlu yeni çocuklu ailelerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu yeni çocuklu ailelerle buluştu
Türkiye Hafızlık Yarışması'nın finali Diyarbakır'da yapıldı
YEREL HABERLER Türkiye Hafızlık Yarışması'nın finali Diyarbakır'da ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyarbakır'da 2021-2022 eğitim öğretim yılı Kur'an kurslarının açılış programına katıldı
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyarbakır'da 2021-2022 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.