Milli Eğitim Bakanı Özer, Diyarbakır'a dev proje müjdelerini verdi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "550 milyon yatırıma ek 20 ilkokul müjdesi veriyoruz" "23 özel eğitim ve normal anaokulu, öğretmen evi, uygulama oteli, elektronik sınav merkezleri, bilirim sanat merkezleri projeleri başladı"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim değerlendirme toplantısı için geldiği Diyarbakır'da eğitim sorunlarının masaya yatırılmasının ardından yaptığı açıklamada 550 milyon TL yatırıma ek 20 ilkokul ve birçok proje müjdesi verdi.

Diyarbakır Valiliğinde Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Milletvekili Oya Eronat ve Ebubekir Bal, il ve ilçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla basına kapalı bir toplantı düzenleyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, toplantı çıkışında değerlendirmede bulundu. Bakan Özer, Diyarbakır’a 550 milyon TL yatırımların devam ettiğini, bunlara ek olarak 20 ilkokul yapılacağını ve bu okulların içerisinde hem özel eğitim hem de normal anaokulu olacağını buna ek olarak Silvan, Bismil ve Ergani’de de 3 özel eğitim anaokulu yapacaklarını açıkladı. Bakan Özer, “Diyarbakır’ın eğitimdeki hem kalite göstergelerinin iyileştirmeleri hem de mevcut yatırımlarla ilgili değerlendirme toplantımız sona erdi. Şuan da Diyarbakır’ımızda yaklaşık 550 milyon yatırımımız hem yeni okul yapımı olarak hem de güçlendirme olarak devam etmekte. Diyarbakır’ımıza çok güzel müjdeli haberlerimiz var, mevcut yatırımlara ilave olarak 20 yeni ilkokul yapılacak, bunun 10 tanesi Bağlar, 5’i Kayapınar ve 5 tanesi de Yenişehir ilçemizde olacak. Bu okullarımızın tamamında hem özel eğitim anaokulu hem de normal anaokulu olacak ve her biri en az 24 derslik olacak. Bu yıl sonu itibari ile bu ihtiyaçları karşılamış olacağız. Hani ilçemizde 60 yatak kapasiteli olacak şekilde bir öğretmen evi yapıyoruz, Kocaköy ilçesinde 30 yatak kapasiteli bir mesleki teknik Anadolu lisesinin uygulama otelini yapacağız. Bismil, Ergani ve Silvan’da 3 tane özel eğitim anaokulu açacağız. Milli Eğitim Bakanlığı üstün yetenekli öğrencilerimize bilim ve sanat merkezlerinde yeteneklerini geliştirmek için, ilave eğitim programları düzenliyor. Diyarbakır’da 4 tane bilim sanat merkezimiz var, 4 tane daha yaparak kapasiteyi yüzde yüz artırıyoruz. Bunlar Yenişehir, Kayapınar, Silvan ve Sur ilçelerimizde olacak. Hem MTSK kursları hem de Milli Eğitim Bakanlığının ölçme ve değerlendirmek için kullandığı elektronik sınav merkezleri var. Diyarbakır’ımızda 2 tane elektronik sınav merkezlerimiz var. Bu toplantımızda 2’ye ek 8 tane daha elektronik sınav merkezi yapma, toplam 10 merkeze çıkarma kararı aldık, en kısa zamanda tamamlamış olacağız. Diyarbakır ziyaretimiz çok bereketli geçti. Geçen haftalarda da 83 milyonluk yatırım yaptık, 20 tane daha okul yapılacak, doğalgaz ihtiyaçların tamamı karşılandı, 20 milyonluk yatırımla da mevcut okulların onarımlarıyla ilgili göndermiştik” dedi.

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