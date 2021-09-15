Diyarbakır’da yapılacak olan Geri Dönüşüm Parkı bölgede örnek olacak

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi çevre bilinci, atık dönüşümü ve kaynakların tasarruflu kullanılması konularında farkındalık oluşturmak amacıyla ilçeye geri dönüşüm parkı yapmaya hazırlanıyor.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesinde 7 bin 200 metrekare alan üzerine inşa edilecek Geri Dönüşüm Parkı ile vatandaşların çevresel sürdürebilirliğe katkı sağlaması ve çevre bilincini aşılanması amaçlanıyor. Çevre bilinci, atık dönüşümü ve kaynakların tasarruflu kullanılması konularında farkındalık oluşturmak amacıyla geri dönüşüm parkını inşaa edeceklerini belirten Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci, Geri Dönüşüm Parkı'nın bölgede örnek olacağını söyledi. Başkan Beşikci, “Antik çağlarda kullanılan alet ve ekipmanların dönüştürülerek yeniden kullanılması ile geri dönüşümün tarihi başladı. İnsanoğlu ürettiği ve tükettiği bütün kaynaklardan oluşan atıkların yeniden değerlendirilebilmesi için çeşitli çareler aranmıştır. Bizler de çevre bilinci, atık dönüşümü ve kaynakların tasarruflu kullanılması konularında farkındalık oluşturmak, vatandaşlarımızın da geri dönüşüm sürecini gözlemeleri ve gerektiğinde dahil olabilmeleri için 7 bin 200 metrekare alanda Geri Dönüşüm Parkı inşa edeceğiz. Fabrika Mahalle'mizde inşa edeceğimiz parkımızın içerisinde; geri dönüşüm malzemelerinden yapılmış çocuk oyun alanları ve park mobilyaları, geri dönüşüm toplama birimleri, koku adasını oluşturacak kokulu ağaçlar, iklime uygun bitkiler, geri dönüşüm istasyonları, sokak hayvanı besleme noktaları ve kamelyaların bulunacağı Parkımızın bölgemizde örnek olacağına inanıyorum. Çevre bilincini artırabilirsek sağlıklı ve bilinçli bir nesil yetiştirebiliriz” dedi.

Başkan Beşikci ayrıca, Geri Dönüşüm Parkı ile ekosistemin sağlıklı işleyebilmesi için ambalaj atıklarının, bitkisel atıkların, atık pillerin ve diğer tüm atıkların geri dönüşüm ile nasıl faydalı metalara dönüştürüleceğinin öğretileceğinin bilgisini verdi.

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