Milli Eğitim Bakanı Özer Diyarbakır'a ilkokul açılışına katıldı Bakan Mahmut Özer: "İnşallah her gelişimde bohçalarla geleceğiz”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çeşitli temaslarda bulunmak için Diyarbakır'a geldi. Gerçekleştirdiği toplantılar sonrası Mezopotamya İlkokulu açılış töreninde, her gelişinde bohçalarla geleceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çeşitli temaslarda bulunmak için Diyarbakır’daki ziyaretleri devam ediyor. Şirinler Anaokulu ve Vali Gökhan Aydıner MTAL okullarını ziyaret eden Bakan Özer, Kayapınar ilçesindeki Mezopotamya İlkokulu açılış törenine katıldı. Törene Bakan Özer'in yanı sıra Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Mehmdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Diyarbakır'daki derslik sayısını 6 binden yaklaşık 19 bine çıkardıklarını hatırlatarak, öğretmen başına düşen ilköğretim öğrenci sayısı 2002'de 39 iken, şimdi bu rakam 18 oldu. 2002 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çıkmış olduğumuz bu yolda çok önemli mesafeler aldı. 2002 yılından bugüne kadar Diyarbakır'daki derslik sayımızı 6 binden yaklaşık 19 bine çıkardık. Önemle belirtmek isterim ki, yaklaşık 3 katın üzerinde derslik sayısında bir artışı Diyarbakır’da gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Aynı şekilde Diyarbakır'da 2002 yılında 9 bin 301 öğretmenimiz eğitim öğretime katkı sunarken bu sayı şu anda 26 binin üzerindedir. Bu sayıların her geçen yıl katlanarak artmasıyla eğitim öğretimin kalitesi ile ilgili de önemli sonuçlar ortaya koymuştur. Diyarbakır'da derslik başına düşen ilköğretim öğrenci sayısı 57’den 29’a; ortaöğretimde ise 39’dan 26’ya düşmüştür. Diyarbakır’da öğretmen başına düşen ilköğretim öğrenci sayısı 2002 de 39 iken, şimdi bu rakam 18’dir. Gördüğünüz gibi 2002 yılından itibaren yapılan yatırımlar, eğitimin kalite göstergelerine çok önemli bir şekilde yansımıştır” dedi.



“Diyarbakır’a her gelişimizde bohçalarla geleceğiz”

Her gelişinde bohçalarla geleceğini söyleyen Bakan Özer, yeni yatırımlarla gelerek, el ele vereceklerini, Diyarbakır'daki yatırımları güçlendireceklerini belirtti. Bakan Özer, “Diyarbakır’daki eğitim katkısını artırmak için her türlü imkanı Diyarbakır’ımıza seferber edeceğiz ki bu yavrularımız, buradaki çocuklarımız en kaliteli eğitim alabilsinler. Sadece ülkede diğer şehirlere göre iyi noktada olmasınlar dünyadaki akranlarıyla da yarışabilecek durumda olsunlar. Bakanlık olarak hükümet olarak bunu yapabilecek gücümüz de var, finansal kaynağımız var. Artık illerimizde yekpare olarak bakmıyoruz. Sıkıntılı olan bölgeler özel ilgilenilmesi gereken bölgelerle özel olarak ilgilenip her türlü desteği vereceğiz. Bu yapacağınız tüm yeni yatırımların Diyarbakır’ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu vesile ile bugün açılışını yapacağımız Mezopotamya İlkokulunun hayırlı olmasını diliyor, bu okulun yapımında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza, valimize, milletvekillerimize, teşekkür ediyorum” diye konuştu.

