Evlat hasreti çeken anne Nilifırka: “Elinden kalemi, mesleğini, geleceğini aldılar”

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 745. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 745. gününde de sürüyor. Dağa kaçırılan oğlu Mehmet için İstanbul’dan Diyarbakır’a gelen anne İmmihan Nilifırka, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde okuyan oğlunun PKK’nın siyasi uzantısı HDP’liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi. Nilifırka, “2 yıl bitti 3. ile girdik, biz çocuklarımızı HDP ve PKK’dan istiyoruz. Benim oğlum okuyordu 2 ayı kaldı, HDP oğlumu dağa kaçırdı, elindeki kalemi alıp kırdılar, gazeteci olacaktı, elinden mikrofonu, mesleği ve geleceğini aldılar. Dağa kaçırdılar perişan bir halde bıraktılar, Rabbim bu yavrularımızın hakkını HDP’ye bırakmasın. Ben oğlumu HDP’den istiyorum, Mehmet’imi ve buradaki ailelerin çocuğunu göndersinler. Dağda tek çocuk kalmayana kadar burada kalkmayacağız” dedi.

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