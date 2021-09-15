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Diyarbakır'da elektrik ekibinin çalışmasını engelleyen gruba polis müdahalesi (2)

DHA

Diyarbakır'da elektrik ekibinin çalışmasını engelleyen gruba polis müdahalesi (2)


LASTİK YAKIP, POLİSE TAŞ ATTILAR
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin direk üstü pano çalışmasını engelleyip, polis müdahalesi ile ara sokaklara kaçan grup, polis ekiplerine taş attı. Lastik yakıp, yolda barikat kurmak isteyen gruba polis, yeniden gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale ederek, dağıttı. İlçede gerginliğin devam etmesi üzerine polis ekiplerine, Lice İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma çevik kuvvet ekipleri de destek verdi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2021-09-15 17:28:19

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