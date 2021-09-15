Diyarbakır’da elektrik protestosunda olaylar çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır’da elektrik protestosu yapan göstericilere polis müdahalede bulundu. Müdahale sonrası olaylar çıkarken göstericiler yastık yakıp yol kapattı.



Diyarbakır’ın Lice ilçesinde panoların direk üstü çalışmalarını yüzleri maskeli grup engelleyip yol kapattı. Gruba güvenlik güçleri tazyikli su ve biber gazıyla müdahale edince, protestocu göstericiler yollarda lastik yaktı. Grup dağılırken ilçede yaşanan gerginlik devam etmesinden kaynaklı önlemler sürüyor. Olayların yaşandığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.