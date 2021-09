20. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu Dicle Üniversitesi’nde başladı

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde 20’ncisi düzenlen 'Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu' başladı.

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde 20’ncisi düzenlen sempozyum açılışına Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç ve akademisyenler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Ulusal Makine Teorisi Sempozyumunun (UMTS) 1984 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde birincisinin düzenlenmesiyle hayata geçen, ulusal anlamda oldukça önemli bir sempozyum olan ve 2011 yılından itibaren IFTOMM (International Federaiton for the Promotion of Mechanism and Machine Science) Türkiye temsilcisi Makine Teorisi Derneği (MAKTED) çatısı altında düzenlenen organizasyonun 20’ncisinin Dicle Üniversitesi’nde yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Karakoç, “Sempozyumun amacı, makine teorisi alanında çalışan akademisyen ve araştırmacıları bir araya getirerek bilgi paylaşımında bulunmalarını sağlamak ve bu alanda Türkçe kaynak oluşturulmasına katkı sunmaktır” dedi.

Dr. Öğretim Üyesi Mesut Hüseyinoğlu bu yıl yapılan etkinlikte çevrim içi ve yüz yüze sunumlar olacağını, toplamda 44 bildiri sunulacağını ve pandemi süreci ile hayata giren uzaktan eğitim konusunda katılımcıların ilgisini çekebilecek 'Uzaktan Makine Teorisi Eğitimi' özel oturumu düzenleneceğini ifade etti.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü MAKTED Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Gökhan Kiper, 20. kez düzenlenen bu sempozyumun devamını getirmeleri gerektiğini, her yıl farklı üniversitelerin müracaat ettiği ve Türkiye’nin farklı yerlerinde düzenlenen, nevi şahsına münhasır bir sempozyum olarak ön plana çıkmakta olduğunu belirtti.

Mühendislik Fakültesi dekanı Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem ise makine teorisi ve dinamiğinin makine alet ve cihazların, akılcı, bilimsel esaslara göre tasarlanıp imal edilebilmeleri için gerekli olan ve matematiksel modellerin geliştirilmesi esasına dayandığını kaydetti.

Prof. Dr. Kadir Turan, ‘’Makine teorisi sempozyumu olması sebebiyle, esasen makine mühendisliğinin en zor problemlerinden biri olan, enerjinin harekete dönüşmesini sağlayan sistemlerin tasarımı olarak görmekteyiz’’ diye konuştu.

