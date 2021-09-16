Odtülüler Okulları Diyarbakır Kampüsünde aşılamada örnek davranış

Odtülüler Okulları Diyarbakır Kampüsü aşılanmanın önemine değinmek ve aşılanma oranını arttırmak için il sağlık müdürlüğü ekiplerini davet ederek örnek davranış ile aşılama yaptı.

Vakaların arttığı bölgelerde eğitimin sekteye uğramaması için girişimlerde bulunan Odtülüler Okulları Diyarbakır Kampüsü Kurucusu Ekrem Karakoç, kurumda aşılanmanın önemine değinmek ve aşılanma oranını arttırmak için il sağlık müdürlüğü ekiplerini davet ederek, aşılama çalışması yaptıklarını söyledi. Davete İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ve ekibi katıldı. Yapılan seminerin ardından aşılanma çalışmaları başlarken konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karakoç, Diyarbakır'ın eğitim için bir kale olmasını istediklerini söyledi. Karakoç, “Bu noktada tüm personellerimizin aşılanma faaliyetlerinden sonra öğrencilerimiz için de bazı girişimlerde bulunduk. Umuyorum şehir adına attığımız adımlar gerek eğitim gerekse de sağlık alanında hızla sonuç verecektir. Davetimize icabet eden İl Sağlık Müdürümüz Dr. Cihan Tekin ve ekibine teşekkür ediyoruz. Odtülüler Okulları Diyarbakır Kampüsü olarak faaliyetlerimize aralıksız devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.