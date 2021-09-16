Diyarbakır'da elektrik ekibinin çalışmasını engelleyen 7 kişiye gözaltı

Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin direk üstü pano çalışmasını engelleyen ve yol kapatıp, ateş yakarak, olay çıkaran 7 kişi gözaltına alındı.
Lice ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin direk üstü pano çalışması, dün bir grup tarafından engellenmeye çalışıldı. Polis ekipleri, ilçe merkezindeki mahalle girişlerini kapatan grubu uyardı. Buna rağmen ekiplerin çalışmasına izin vermeyen, ateş yakarak, olay çıkaran gruba polis, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. Gruptakiler, ara sokaklara dağılırken, ilçede güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Ekipler, barikat kuran, ateş yakıp, kamu malına zarar verenlerin tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri belirlenen 7 şüphelinin evlerine sabah operasyon düzenlendi. B.A., F.D., F.E., R.T., A.B., K.D. ve Y.Ş. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2021-09-16 12:53:32
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.