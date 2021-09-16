Diyarbakır’ın ilk kapalı semt pazarı yapılıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların alışverişlerini olumsuz hava koşullarından etkilenmeden yapabilmeleri için kentin ilk kapalı semt pazarının inşaat çalışmaları başladı.

Büyükşehir Belediyesi, Vali Münir Karaloğlu’nun 11 Eylül’de temelini attığı 65 milyon 258 bin 581 liralık 10 yatırım arasında bulunan merkez Bağlar ilçesinde kapalı semt pazarı kuruyor. Fen işleri Daire Başkanlığı, esnaf ve semt sakinlerinin olumsuz hava koşullarından etkilenmeden, ferah, hijyenik bir ortamda rahatça alışveriş yapması için kapalı semt pazarı projesi hazırladı.



68 satış standı olacak

Kentte ilk olma özelliğine sahip olan kapalı semt pazarının merkez Bağlar ilçesi Kamışlo Bulvarı’ndaki alanda inşaat çalışmaları başladı. 4 bin 848 metrekareden oluşacak kapalı semt pazarında 68 satış standı, kafeterya, idare ve zabıta odası, mescit yer alacak. Fen İşleri Daire Başkanlığı, kapalı semt pazarını 120 günde tamamlayıp vatandaşın hizmetine sunmayı hedefliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.