Diyarbakır’ın ilk kapalı semt pazarı yapılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’ın ilk kapalı semt pazarı yapılıyor

İHA

Diyarbakır’ın ilk kapalı semt pazarı yapılıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların alışverişlerini olumsuz hava koşullarından etkilenmeden yapabilmeleri için kentin ilk kapalı semt pazarının inşaat çalışmaları başladı.
Büyükşehir Belediyesi, Vali Münir Karaloğlu’nun 11 Eylül’de temelini attığı 65 milyon 258 bin 581 liralık 10 yatırım arasında bulunan merkez Bağlar ilçesinde kapalı semt pazarı kuruyor. Fen işleri Daire Başkanlığı, esnaf ve semt sakinlerinin olumsuz hava koşullarından etkilenmeden, ferah, hijyenik bir ortamda rahatça alışveriş yapması için kapalı semt pazarı projesi hazırladı.

68 satış standı olacak
Kentte ilk olma özelliğine sahip olan kapalı semt pazarının merkez Bağlar ilçesi Kamışlo Bulvarı’ndaki alanda inşaat çalışmaları başladı. 4 bin 848 metrekareden oluşacak kapalı semt pazarında 68 satış standı, kafeterya, idare ve zabıta odası, mescit yer alacak. Fen İşleri Daire Başkanlığı, kapalı semt pazarını 120 günde tamamlayıp vatandaşın hizmetine sunmayı hedefliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yenişehir Belediyesi 65 yaş ve üstü vatandaşlara 'ikinci baharlarını' yaşatıyor
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi 65 yaş ve üstü vatandaşlara ...
Öğrenciler sertifika töreninde buluştu
YEREL HABERLER Öğrenciler sertifika töreninde buluştu
DİSKİ, içme suyu hattındaki arızayı kısa sürede giderdi
YEREL HABERLER DİSKİ, içme suyu hattındaki arızayı kısa sürede ...
Bakıma muhtaç hayvanları, bahçe duvarına tekme atarak ürkütenler kamerada 
YEREL HABERLER Bakıma muhtaç hayvanları, bahçe duvarına tekme atarak ...
Diyarbakır'da elektrik ekibinin çalışmasını engelleyen 7 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da elektrik ekibinin çalışmasını ...
İstemeyerek başladığı berberlik mesleğinde 60 yılı devirdi
YEREL HABERLER İstemeyerek başladığı berberlik mesleğinde 60 yılı ...
Odtülüler Okulları Diyarbakır Kampüsünde aşılamada örnek davranış
YEREL HABERLER Odtülüler Okulları Diyarbakır Kampüsünde aşılamada ...
Yürüme engelli Akın'ın 3 tekerlekli bisikletle zorlu eğitim yolculuğu
YEREL HABERLER Yürüme engelli Akın'ın 3 tekerlekli bisikletle zorlu ...
20. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu Dicle Üniversitesi’nde başladı
YEREL HABERLER 20. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu Dicle ...
Diyarbakır’da elektrik protestosunda olaylar çıktı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da elektrik protestosunda olaylar çıktı
Diyarbakır'da elektrik ekibinin çalışmasını engelleyen gruba polis müdahalesi (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır'da elektrik ekibinin çalışmasını ...
Evlat hasreti çeken anne Nilifırka: “Elinden kalemi, mesleğini, geleceğini aldılar”
YEREL HABERLER Evlat hasreti çeken anne Nilifırka: “Elinden kalemi, ...
Milli Eğitim Bakanı Özer Diyarbakır'a ilkokul açılışına katıldı Bakan Mahmut Özer: "İnşallah her gelişimde bohçalarla geleceğiz”
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer Diyarbakır'a ilkokul ...
Diyarbakır’da yapılacak olan Geri Dönüşüm Parkı bölgede örnek olacak
YEREL HABERLER Diyarbakır’da yapılacak olan Geri Dönüşüm Parkı ...
Diyarbakır'da elektrik ekibinin çalışmasını engelleyen gruba polis müdahalesi 
YEREL HABERLER Diyarbakır'da elektrik ekibinin çalışmasını ...
AFAD Diyarbakır, doğal afetlere karşı gönüllüleri eğitmeye devam ediyor
YEREL HABERLER AFAD Diyarbakır, doğal afetlere karşı gönüllüleri ...
Çınar’da 17 HİS göleti onarıldı
YEREL HABERLER Çınar’da 17 HİS göleti onarıldı
Bakan Özer: Diyarbakır'da 21 sınıfta vaka veya temaslı nedeniyle eğitime ara verildi (3)
YEREL HABERLER Bakan Özer: Diyarbakır'da 21 sınıfta vaka veya ...
Bakan Özer: Diyarbakır'da 21 sınıfta vaka veya temaslı nedeniyle eğitime ara verildi (2)
YEREL HABERLER Bakan Özer: Diyarbakır'da 21 sınıfta vaka veya ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, Diyarbakır'a dev proje müjdelerini verdi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "550 milyon yatırıma ek 20 ilkokul müjdesi veriyoruz" "23 özel eğitim ve normal anaokulu, öğretmen evi, uygulama oteli, elektronik sınav merkezleri, bilirim sanat merkezleri projeleri başladı"
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, Diyarbakır'a dev proje ...
Dicle’de içme suyu sorunu çözülüyor
YEREL HABERLER Dicle’de içme suyu sorunu çözülüyor
Başkan Beyoğlu, Duvar işgalini kaldırdı, uzun yılların ulaşım sorununu çözdü
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu, Duvar işgalini kaldırdı, uzun ...
Diyarbakırlı bilek güreşçisi Mehmet, Litvanya'da Türkiye´yi temsil edecek
YEREL HABERLER Diyarbakırlı bilek güreşçisi Mehmet, Litvanya'da ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, eğitim değerlendirme toplantısı için Diyarbakır'da Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Korona virüs vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara veren hiç bir okulumuz bulunmamaktadır" "17 bin 320 okulun tüm sınıflarına yüz yüze eğitim yapılmaktadır"
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, eğitim değerlendirme ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.