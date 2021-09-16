Evlat hasreti çeken anne Bingöl: “Vicdansızlara hizmet etme, merhametsizlerin yanında durma gel”

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 746. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 746. gününde de sürüyor. 2014'te 14 yaşındayken teröristler tarafından dağa kaçırılan Tuncay Bingöl'ün annesi Fatma Bingöl, 3 yıla yakındır eylemde olduğunu ve çocuğunu istediğini söyledi. Bingöl, “Evlatlarımızı almaya geldik, inşallah Allah’ın izniyle alıp döneceğiz. Çocuğuma seslenmek istiyorum beni duyuyorsan dön artık yavrum, seni özlüyoruz, hasretinle yanıyoruz. 7 yıldır senin peşinde dolaşıyoruz, birazcık merhametin varsa dön gel. Vicdansızlara hizmet etme, merhametsizlerin yanında durma gel. Ailen var, evin var yalvarıyorum Tuncay oğlum gel” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.