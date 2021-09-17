Diyarbakır'da kamyon ile işçi minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 19 yaralı



Emrah KIZILBurak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, kamyon ve tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, DiyarbakırŞanlıurfa yolunun Gömmetaş mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 21 BG 087 plakalı kamyon ile Ordu'dan tarım işçilerinin Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine taşındığı 06 FV 4798 plakalı minibüs çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüs içinde sıkışan bazı yolcular, ekipler tarafından çıkarıldı. Kazada yaralanan 20 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sağlık durumu kritik olan 1 kişi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili ise soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL-Burak EMEK

2021-09-17 10:16:52



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