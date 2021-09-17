“Özel cihazlar sayesinde lazer epilasyonda leke, kısırlık, yanık, korkularına son”

Son dönemlerde vatandaşların lazer epilasyona ilgisinin arttığını belirten Marmara Klinik Güzellik Uzmanı Estetisyen Hira Dalmış, lazerin yararı ve zararlarıyla ilgili en çok merak edilen konular hakkında bilgi verdi.

Son yılların en çok merak edilen uygulamalarından birisi olan lazer epilasyon ile istenmeyen kıl köklerinin lazer ışınları ile ortadan kaldırılması işlemiyle ilgili Marmara Klinik Güzellik Uzmanı Estetisyen Hira Dalmış merak edilen tüm soruları yanıtladı. Genital bölgeye yapılan lazerin kısırlık yaptığı söylentileriyle ilgili açıklamalarda bulunan Dalmış, bu konuda risk olmadığını vurguladı. Dalmış, “Lazer epilasyonun iz bırakıp bırakmayacağı konusu önem taşıyor. Bir başka deyişle, bu işlemin vücuda zararlı etkisinin olup olmayacağı merak ediliyor. Ancak, bu konuda endişelenmeye gerek yok. Çünkü, bu operasyonda uygulanan ışınlar yalnızca orta deriye kadar ulaşabilir. Bir başka deyişle, deri altına ve bilhassa iç organlara ulaşması ihtimaller dahilinde bile değildir. Lazer epilasyondan korkanların sayısı pek az değil, özellikle derinin yanma ihtimali herkesi korkutuyor. Bu noktada, derinin yanmaması adına soğutma sistemlerinin kullanıldığını bilmelisiniz. Bu sayede, cildin ısıdan zarar görmesinin önüne geçiliyor. Lazer epilasyon yaptırmayı düşünenlerin çekindiği tek şey operasyonun herhangi bir iz bırakıp bırakmayacağı. Bu noktada, cilt ve kıl tipine uygun enerji kullanılması şart. Doğru enerjiler kullanıldığı takdirde herhangi bir iz kalması söz konusu dahi olmaz. Ancak, operasyonun ardından bölgede yarım veya bir saatte ortaya çıkan ve kaybolan kızarıklığa rastlanabilir. Lazer epilasyon konusundaki endişeler boşuna, bilhassa bizim kullanmış olduğumuz özel cihazın tüm deri tiplerine uygun. Vücudunda ben olan insanlar için lazer epilasyonun mümkün olup olmadığı merak ediliyor. Bu noktada, uygulama doğrudan ben üzerine yapılmadığı takdirde herhangi bir sorun yaşanmaz. Genital bölge tüylerinin epilasyonunun herhangi bir riski bulunmuyor. Bilhassa kısırlığa yol açtığı iddiaları hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor” dedi.

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