Bölge derbisi İzmir bölgesi hakemine emanet

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Türkiye Futbol Federasyon (TFF) 2. Lig Kırmızı Grubun 3’üncü haftasında pazar günü Van’da oynanacak VansporDiyarbekirspor karşılaşmasında MHK tarafından tecrübeli hakemler görevlendirildi.

Van Atatürk Stadı’nda saat 15.00’da başlayacak maçta İzmir bölgesi hakemi Ferhan Kestanlıoğlu düdük çalacak. İki hafta sonunda 1 puanı bulunan Diyarbekirspor’un 4 puana sahip olan rakibini yenerek ilk galibiyetine imza atmayı amaçladığı kritik karşılaşmada Ercan Akdeniz ve Güner Mumcu Taştan yardımcı, Hasan Avcı ise 4. hakemlik yapacak.

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