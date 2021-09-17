Evlat hasreti çeken baba Aydın'dan HDP vekillerine tepki Baba Süleyman Aydın: "Mecliste yemin içtiler Kürt halkına vekillik yapacaklar diye, Kandil’e vekillik yapıyorlar”

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 747. gününde de devam ediyor. Oğlu için nöbete devam eden Süleyman Aydın, HDP'li vekillere tepki göstererek, "Mecliste yemin içtiler Kürt halkına vekillik yapacaklar diye, Kandil’e vekillik yapıyorlar” dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 747. gününde de sürüyor. 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan için eyleme katılan Diyarbakırlı Süleyman Aydın, evladını almadan eylemi terk etmeyeceğini ve HDP’nin seslerini duymasını istediğini kaydetti. Aydın, “HDP yaklaşık 6 yıl önce oğlumu kandırarak önce buraya, daha sonra dağa gönderiyor. Burada 3. yıla girdik, çocuklarımızın yolunu gözlüyoruz. HDP çocuklarımızı getirsin. Bizden ne istiyorlar. Bunlar Kürt için mücadele ettik diyorlar, çocukları mağaralarda ölüme mahkum ediyorlar. Mecliste o kadar yemin içtiler Kürt halkına vekillik yapacaklar diye, ama maalesef HDP kendi sözünde durmadı, Kandil’e vekillik yaptı. Benim oğlum daha 15 yaşındaydı. 15 yaşındaki çocuğun iradesi yoktur. Kendi evlatlarına bakıp karar versinler. Biz çocuklarımızı istiyoruz. HDP milletvekillerinde biraz vicdan varsa gelip bu ailelere sahip çıksınlar, çocukları getirsinler. Buradaki mağdur Kürt annelerini görmemezlikten gelmesinler. Konu çocuklarımız olunca kulaklarını tıkıyorlar, tüm dünya sesimizi duydu bir tek HDP duymadı. Biz buradan kalkmayacağız, çocuklarımızı getirsinler. 40 yıldır Kürdün kanını emdiler, artık biraz ellerini vicdanlarına koysunlar” dedi.

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