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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekstil İhtisas OSB’de bir ilke daha imza atıldı

İHA

Tekstil İhtisas OSB’de bir ilke daha imza atıldı

Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Diyarbakır Şubesi arasında hizmet standardı oluşturma protokolü imzalandı.
Elektrik yüksek gerilim tesisi bulunan Tekstil OSB’deki fabrikaların sürekli ve güvenli bir şekilde çalışır durumda olmasını sağlamak, kontrol ve bakım prosedürlerini yerine getirmek, ilgili kanun, mevzuat ve standartlar doğrultusunda can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla imzalanan protokolü Tekstil OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Mehmet Kaya ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Alican Çetinkaya imzaladı.
Diyarbakır Tekstil OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve aynı zamanda Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı olan Mehmet Kaya konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, Diyarbakır Valisi ve Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Münir Karaloğlu’nun büyük gayretleri ile Tekstil OSB’nin birçok sorununun çözüldüğünü aktardı. Kaya, “Yoğun arsa taleplerini karşılamak için de çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Kentimiz kalkınması ve yatırımcılarımıza verdikleri desteklerden dolayı valimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Türkiye’nin birçok yerinden gelerek burada yatırım yapan yatırımcılarımıza gerekli tüm destekler veriliyor. Buradaki yatırımcıların en önemli ihtiyacı yüksek gerilimli ve kesintisiz enerjinin sağlanmasıdır. Bu ihtiyacın giderilmesi konusunda taraflar olarak gerekli tedbirleri almaya devam etmekteyiz. Bunu sağlarken yüksek gerilimli enerjinin kullanımından kaynaklı yaşanabilecek riskleri bertaraf etmek, can ve mal güvenliği konusunda gerekli tedbirleri almayı çok önemsiyoruz” dedi.

Yüksek gerilimli enerji kullanan OSB’ler için bir örnek
Kaya, imzalanan protokol her yönüyle bir ilk ve örnek olacağını aktardı. Kaya, “Bu protokolle bir taraftan sanayicimize kesintisiz yüksek gerilimli enerjiyi sağlarken, aynı zamanda can ve mal güvenliğini de sağlanması konusunda bir standart oluşturmayı hedefliyoruz. Bu yönüyle de bölge ve ülke geneli için bir örnek olmasını istedik. Nihayetinde insana verilen en büyük değer insanlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır. Organize Sanayi bölgeleri istihdamın en yüksek olduğu bölgelerdir. Dolayısıyla buralarda çok daha fazla sayıda insan istihdam ediliyorken bunların can güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerimizi almak, bu anlamda bir standart oluşturmak zorundayız. Diyarbakır son yıllarda çok önemli sanayi alt ve üst yapılarını tesis etti ve sanayicinin, yatırımcının hizmetine sundu. Özellikle Tekstil OSB’de çok büyük ölçekli yatırımlar peş peşe yapılmaya başlandı. Pandemi nedeniyle kısmen yavaşlamış olsa da yakın bir zamanda Tekstil OSB’de doluluk oranı yüzde yüzlere ulaşacak. Hatta şimdiden ek alanlar oluşturmaya başladık. Yatırımcıların yer tahsis talepleri sürekli gelmeye başladı. Biz de bu yatırımcılarımızın önünü açacak her türlü imkanı seferber etmek için çalışıyoruz. Elektrik Mühendisleri Odası ile imzaladığımız protokolün bir diğer amacı yatırımcılarımızın enerji temini konusunda yaşayacakları olası risk ve sorunlara anında müdahale ederek kesintisiz enerji kullanmalarına yardımcı olmaktır. Bu amaçla tekstil OSB’de bir elektrik mühendisi görev alacak ve bu mühendisin hizmetlerini sürdürmesi sürecinde gerekli kontrolleri de TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi sorumluluk üstlenmiş olacaktır. Protokolün kentimize ve yatırımcılarımıza hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.
TMMOB EMO Diyarbakır Şubesi adına konuşan Şube Başkanı Sorgül Aytek Avşar, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinin 60. Maddesinde “Tüm yüksek gerilimli kuvvetli akım tesislerinde teknik konulardan sorumlu elektrik mühendisi olmalıdır” hükmünün yer aldığını aktararak, dolayısıyla yönetmeliğin gereği olarak kentin en önemli yatırım ve istihdam sektörü olan tekstil sektörünün daha sağlıklı şartlarda ve kesintisiz enerji ihtiyacının sağlanması amacıyla protokole imza attıklarını belirtti. Aytek, “Söz konusu protokol kapsamında Tekstil OSB’de hizmet yeterlilik belgesi olan ve Odamız üyesi elektrik mühendisleri sorumluluk üstlenmiş olacaklar. Yüksek Gerilimli kuvvetli akım tesisi olan bu tesislerimizde işletme sorumluluğu üstlenecek olan elektrik mühendisleri iş güvenliği ve iş emniyeti sağlamak, tesiste uyulması gereken iş güvenliği yöntemlerini tespit etmek, emniyetli bir işletme için uyulması gereken kuralları belirlemek ve gerekli araç gereçleri tespit ederek belirlenen kurallara uyulması yönünde denetlemeler yapacaklar. Biz protokol tarafları olarak kentin en önemli yatırım alanı olan tekstil OSB’de enerji temininde ilgili yönetmelikler kapsamında gerekli olan bütün tedbirleri alarak daha güvenli ve kesintisiz enerji temini için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

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