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Milyonluk altınlar sergilendi, tarihi Dört Ayaklı Minare ve kıyafet gözleri kamaştırdı

İHA

Milyonluk altınlar sergilendi, tarihi Dört Ayaklı Minare ve kıyafet gözleri kamaştırdı

Diyarbakır’da milyonluk takıların yer aldığı sergide altın kaplamalı tarihi Dört Ayaklı Minare minyatürü ve kıyafetler göz kamaştırdı.
Diyarbakır’da bir otelde özel davetlilerin katılımıyla gerçekleşen takı sergisi gözleri kamaştırdı. Sergiye özel tarihi Dört Ayaklı Minare bakırdan işlenerek 2 kilogram altın ile kaplandı. Piyasa değeri 1 milyon 100 bin TL olan minare minyatürü görenleri şaşırttı. Tasarımlar arasında bir diğer ilgi gören ise altın kıyafetler oldu. 7 kişilik ekibin 14 günde yaptığı 3 kilogram ağırlığındaki iki altın kıyafetin fiyatı dudak uçuklattı. 22 ayardan yapılan kıyafetlerin değerinin 1 milyon 300 bin TL ve 7 bin 900 dolar olduğu öğrenildi.
Tarihi Dört Ayaklı Minare minyatürünü yapan üreticilerden Kamuran Kaya, Diyarbakır’ın kültürünü ve tarihini tanıtmak için tasarımı gerçekleştirdiklerini kaydederek, yapımının toplam 20 gün sürdüğünü ve 22 ayar altından yapıldığını aktardı. Kaya, “Biz Diyarbakır kültürünü tanıtmak istedik. Bu bir ilk, bütün kültür miraslarımızı altına dökmeyi düşünüyoruz. 13 kilogram bakır ile yapıldı, 2 kilogram 700 gram altın ile kapladık. Öncesinde bakır işlemesini yaptıktan sonra altın kaplama ile işlemeyi bitirdik. 11 gün bakır, 7 gün ise altın işçiliği sürdü. Yaklaşık 20 günlük çalışmanın eseri. 22 ayar, yaklaşık 1 milyon 100 bin TL ediyor. Görenler şaşırıyor, fotoğraf çekmek istiyor, çünkü ilk defa altından Dört Ayaklı Minare görünce herkesin ilgisini çekiyor” dedi.

“Doğu bölgelerinde tercih ediliyor”
Milyonluk kıyafetlerin üreticilerinden Kıristin Cemcem ise, altın kıyafetlerinin özellikle doğu bölgelerinin geleneğine uyduğunu kaydederek, “Özellikle iki tane koleksiyon tasarlardık, yapım aşaması 14 gün sürdü. Çünkü çok işçilikli ürünler, elle tek tek mıhlanıyor, işleniyor. 7 kişilik ekiple tasarlandı bu proje. 22 ayar ve ağırlığı 2 kilograma yakın. Dönemsel fiyatı 1 milyon 300 TL meblağ geliyor. Diğer ürünümüzde aynı materyaller ve taşlarla tasarlandı, bu da 22 ayar, 1 kilogram civarında, 7 bin 900 dolar. Çok talep gördü. Özel siparişle yapıyoruz, kına ve düğünlerde pazarlıyoruz. Artık setlerin yerine altın gelinliklerin geçeceğini düşünüyoruz. Doğu bölgelerinde tercih ediliyor biraz daha ağır ve geleneksel parçalar olduğu için. İnşallah batılılar da sever. Belki 14 ayarını batı kesimleri için tasarlayabiliriz. Çiçek motifi var bunda, birçok motifini de tasarladık. Şu anda tasarımcılarımız bunların üzerine yoğunlaştılar, çeşitlendirip satışa sunmayı planlıyoruz. Umarım beğenirler” diye konuştu.
Manken Ayşe Armağan, kıyafetin ağırlığının 2 kilogram civarında olduğunu, ilk giydiğinde ağır hissettiğini, daha sonra taşıyabildiğini vurgulayarak, taşımasının da keyifli olduğunu belirtti.

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