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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırsala sulama havuzu desteği

İHA

Kırsala sulama havuzu desteği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çiftçileri desteklemek amacıyla 45 mahallede 55 sulama havuzu inşa ediyor.
Büyükşehir Belediyesi, tarımsal sorunları kaynağında tespit etmek ve kısa sürede çözüme kavuşturmak için kırsal bölgelerde üretimi ve çiftçiyi destekleyen çalışmalara devam ediyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu kapsamda kırsal bölgelerde üreticilerin yaşadığı sulama sorununu çözmek için 55 noktaya havuz yapımına başladı. Çermik, Çüngüş, Dicle, Hani, Hazro, Kulp ve Lice’de 45 mahallede belirlenen noktalarda çalışmalarını başlatan ekipler, daha önce vatandaşların kendi imkanlarıyla yaptığı su israfına neden olan havuzların yerine su kaybı oluşturmayan ve daha çok alanın sulamasına imkan verecek havuz inşa ediyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Nihat Nurbaki, Kulp’un Karabulak ve Ağaçkoru mahallelerinde devam eden havuz yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Muhtar ve vatandaşlarla görüşen Nurbaki, Vali Karaloğlu’nun talimatıyla Büyükşehir Belediyesi’nin üreticiye destek olmak için tüm imkanlarıyla çalıştığını belirtti.

“Emeği geçenlerden Allah razı olsun”
Karabudak muhtarı Mehmetcan Çelik, bu türden havuzları daha önce ilkbahar aylarında kazma ve kürekle çamurdan yaptıklarını söyledi. Çelik, bu yıl suyun az olması ve kendi yaptıkları havuzlarda sızıntının fazla olması nedeniyle yetersiz kaldığını belirterek, “Hayvanlarımıza, bahçelerimize su veremiyorduk. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine havuz yaptırılması için başvuruda bulunmuştuk. Şu anda havuzlarımız betondan yapılıyor. Bu havuzların yapılması için talimat veren Sayın Valimiz Münir Karaloğlu başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyorum'' dedi.
Ağaçkorur muhtarı Eren Yakut ise kendi yaptıkları havuzların yetersiz kaldığını ifade ederek, ''Hayvan ve bahçeler için yaptığımız havuzlardan 10 köylü yararlanabiliyordu. Şu anda yapılan havuzdan ise yaklaşık 30 köylü faydalanabilecek. Bu havuzların yapılmasında emeği geçenlerden Allah razı olsun'' diye konuştu.

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