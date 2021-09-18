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Haberi olmadan doktor, avukat ve uzman çavuş oldu Adına sahte doktor, avukat ve uzman çavuş kimliği düzenlendi, birçok insan dolandırıldı

İHA

Haberi olmadan doktor, avukat ve uzman çavuş oldu Adına sahte doktor, avukat ve uzman çavuş kimliği düzenlendi, birçok insan dolandırıldı

Diyarbakır’da yaşayan Rauf Bulut, kimlik numarası dolandırıcıların eline geçince adına birçok dava dosyası açılmaya başladı. Satış sitesi üzerinde kendisinin doktor, avukat ve uzman çavuş kimliğiyle farklı insanları dolandırdığı ortaya çıkan Bulut, hayatının şokunu yaşadı.
Diyarbakır’da yaşayan Rauf Bulut isimli bir vatandaşın kimlik numarası dolandırıcıların eline geçti. 3 ayda adına açılan dolandırıcılık dosyaları ve telefonuna gelen aramalardan dolayı karakola şikayetçi olan Bulut hayatının şokunu yaşadı. Adına doktor, avukat ve uzman çavuş kimliği ile birçok sitede satış yapıldığı ve vatandaşların dolandırıldığını öğrenen Bulut yetkililere seslenerek evinde huzur kalmadığını kaydetti. Haberi olmadan birçok olaya karışan Bulut, şimdilerde tehdit edilmeye başladı.

“İlkokul mezunuyum adıma doktor, avukat ve uzman çavuş kimliği çıktı”
Bulut, ilkokul mezunu olduğunu ve adına tasarlanan sahte doktor, avukat ve uzman çavuş kimliğinden haberi olamadığını ve birçok vatandaşın kendisinin dolandırıcı olduğunu zannettiğini kaydetti. Bulut, “Bundan bir buçuk ay öncesinden Adıyaman Kahta’dan bir kişi beni aradı, polis memuru olduğunu ve telefon dolandırıcılığı yaptığımı söyledi. Adama inanmadım, dolandırıcı sandım yüzüne telefonu kapattım. Tekrardan aradı, bir sitede dolandırıcılık yaptığımı söyledi, bunun ben olmadığını söyledim. Bende 155’i aradım beni arayanın numarasını istediler, sonra bana dönüş yaparak dolandırıcı olabilir olmaya da bilir diyerek dikkat etmemi söylediler. Üzerinden bir buçuk ay daha geçti, karakoldan beni çağırdılar, ne iş yaptığımı sordular çiftçi ve ilkokul mezunu olduğumu söyledim. Bana orada doktor kimliğim olduğunu söylediler. Adıma doktor kimliği düzenlenmiş, ben milleti alış veriş sitesinden dolandırıyormuşum. Kimlik kartına baktık fotoğraftaki ben değildim, aynı zamanda gün ve ay doğum günümde tutmuyordu. Sadece benim kimlik numaram ve adımı kullanmış. İfademi verip dolandırıcıdan şikayetçi oldum. Aradan bir hafta geçmedi tekrardan beni çağırdılar, İstanbul’dan 3 dosyam geldiğini söylediler. Alış veriş sitesinden televizyon ve telefon istemişim uzman çavuş, avukat ve doktor kimliği ile milleti dolandırdığımı söylediler. Dün de biri daha babamı aramış ve sert kayaya çarptığımızı söyleyerek tehdit etmiş. Babamda beni aradı birinin onu aradığını ve sevgilisini dolandırdığımı söyledi. Ben de o kişiyle iletişime geçtim, dolandırıcı olmadığımı ilkokul mezunu olduğumu söyledim. Kimlikte fotoğraf, doğum tarihi uyuşmuyor, kimlik numaramı kullanıyor. Bütün vatandaşlara sesleniyorum, bu kişilere inanmasınlar benim kimlik numaram ve adımı kullanıyorlar, hesaplar bana ait değil, kendi kafalarına göre araç ruhsatı yapmışlar benim arabam diye teminat olarak milleti kandırıyor. Yetkililer bir an önce bu kişiyi bulsunlar, bu iş çözülsün artık, evde huzurum kalmadı psikolojim bozuldu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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