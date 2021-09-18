Sosyal sorumluluk öncüsü Ceylan Karavil Park AVM’de engelli bireylerin yaptığı el emeği göz nuru hediyelik eşyalar alıcısını bulmak üzere sergiye sunuldu.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin en büyük alışveriş ve sosyal yaşam merkezi olarak 2014 yılında Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında kapılarını açan, kiralama ve yönetimi ENS Danışmanlık tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM sosyal sorumluluk projelerine destek olmaya devam ediyor. Özel bir rehabilitasyon merkezinin düzenlemiş olduğu sergiye Ceylan Karavil Park AVM ev sahipliği yaparak, engelli bireylerin bir yıl boyunca iş atölyelerinde hazırlamış oldukları el emeği göz nuru, hediyelik eşyaları sergileyip satışını yaptı. 3 gün boyunca devam edecek olan sergiden gelen gelir engelli bireylerin AVM içinde ihtiyaçlarını karşılaması ve eğlenceli vakitler geçirmesi için planlandı.

Engelli bireylerin büyük bir enerji ve heyecanlarla hazırlamış oldukları el sanatları, kutu sepetler, çantalar, takılar ve hediyelik eşyaların sergilemesi ve bölgenin en büyük alışveriş merkezinde satışını yapılabilme imkanının kendilerine verilmesi, mutluluklarına ve heyecanlarına ortak olunması onlara çok büyük moral oldu. Ceylan Karavil Park AVM yetkilileri bu güne kadar sayısız destek verdikleri ve ev sahipliğini yaptıkları sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini bu tür çalışmaların içinde bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

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